[공식]강지영, 테이 후임 됐다…MBC '굿모닝FM' 새 DJ 발탁

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 강지영이 MBC 라디오 '굿모닝FM'의 새 DJ로 발탁됐다.

강지영은 3년 6개월간 '굿모닝FM'을 이끌어 온 가수 테이의 뒤를 이어 오는 11월 25일(수)부터 MBC FM4U '굿모닝FM 강지영입니다'의 진행을 맡는다.

강지영이 이끌 새로운 '굿모닝FM'의 슬로건은 '똑똑한 하루의 시작'이다. 하루를 시작하며 세상 돌아가는 소식을 챙기고 싶은 직장인들을 위해 아침 2시간을 한층 알차게 채울 예정이다. 주요 뉴스부터 직장 동료들과 나눌 만한 흥미로운 이야기, 일상에 도움이 되는 유익한 정보까지 폭넓게 다루며 재미와 배움을 동시에 선사한다는 구상이다.

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이를 위해 다채로운 신설 코너도 마련했다. 바쁜 아침 놓치기 쉬운 간밤의 금융시장의 흐름을 발 빠르게 짚어보고, 주목받는 기업들의 흥미로운 뒷이야기를 전한다. 여기에 일터에서 벌어지는 다양한 에피소드를 유쾌하게 풀어내는 한편, 역사와 책 등 폭넓은 분야의 이야기를 통해 새로운 발견의 즐거움을 더할 예정이다.

강지영은 2011년 MBC 아나운서 오디션 프로그램 '신입사원'을 통해 얼굴을 알린 뒤 JTBC에 입사, '정치부회의'와 '뉴스룸' 주말 앵커로 활약하며 정확한 전달력과 안정적인 진행 능력으로 대중에게 깊은 인상을 남겼다. 2025년 프리랜서 선언 이후에는 넷플릭스 '데블스 플랜: 데스룸', 디즈니+ '운명전쟁49' 등 다양한 예능에 출연하며 활동 영역을 넓혔다. 최근에는 쿠팡플레이 '직장인들3'에서 재치 있는 영어 애드리브와 남다른 순발력으로 색다른 매력을 선보이고 있다.

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뉴스 앵커로 쌓아온 전문성과 예능에서 보여준 유쾌한 입담까지 겸비한 강지영이 이번에는 청취자들의 아침을 함께하는 든든한 메이트로 나선다. 특히 15년 만에 MBC와 다시 인연을 맺는다는 점에서도 의미를 더한다. 강지영과 함께 새롭게 출발하는 '굿모닝FM'이 청취자들에게 어떤 신선한 즐거움을 선사할지 기대가 모아진다.

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MBC FM4U '굿모닝FM 강지영입니다'는 오는 11월 25일(수) 오전 7시 첫 방송되며, 매일 오전 7시부터 9시까지 MBC FM4U(수도권 91.9MHz)와 MBC 스마트 라디오 앱 'mini'를 통해 청취할 수 있다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com