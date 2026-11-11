이재진, ‘팬미팅’ 최소 속 결국 고소 당했다..“실명 공개로 명예훼손”

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 젝스키스 멤버 고지용, 이재진, 장수원이 참여할 예정이었던 팬미팅 행사가 취소된 가운데 이재진이 명예훼손 혐의로 고소당했다.

11일 공연 '더 트리 인 인스파이어-젝키의 못다 한 이야기'를 주최한 마운틴무브먼트스토리는 공식 입장을 통해 이 같은 사실을 알렸다.

주최사 측은 이번 고소에 대해 "공개 SNS 게시물에서 특정 개인의 실명이 직접 언급되고, 해당 개인의 금전 수령 방법 및 환불 상황에 관한 내용이 적시된 부분에 대해, 해당 개인이 이재진을 상대로 제기한 명예훼손 고소"라고 설명했다.

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그러면서 이번 사안을 젝스키스 멤버들 사이의 갈등이나 그룹 활동과 연결해 해석하는 것은 경계했다. 주최사 측은 "이번 고소는 젝스키스 멤버로서의 관계와 무관하며, 공개 게시물을 작성한 개인과 해당 게시물에서 실명이 특정된 개인 사이에서 진행되는 개인 대 개인의 법적 절차"라고 강조했다.

이어 관련 민원이 관계 기관으로 이송된 상태라며 구체적인 사실관계는 향후 수사 절차를 통해 확인될 것이라고 덧붙였다.

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앞서 이재진은 지난 10일 SNS를 통해 오는 12월 예정된 행사에 참여하지 않겠다는 뜻을 밝혔다. 출연 협의 과정에서 예매와 결제 방식에 문제가 있다고 판단했다는 이유에서다.

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당시 이재진은 주최 측이 제시한 기획안을 바탕으로 논의를 진행했지만, 공식 예매처가 아닌 주최사 대표의 개인 계좌를 통한 현금 입금 방식으로 참가비 결제가 이뤄지는 점을 우려했다고 설명했다. 또한 환불을 요청한 일부 팬들이 아직 돈을 돌려받지 못했다는 제보도 접했다고 주장했다. 이 과정에서 이재진은 주최사 대표의 실명을 거론하면 비판했다.

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이와 함께 행사 준비 과정과 출연 확정 여부에 대해서도 입장을 밝혔다. 이재진은 자신이 해당 행사를 직접 기획한 것이 아니며, 출연 계약서에도 서명하지 않았다고 밝혔다. 불참 의사를 전달했음에도 출연이 확정된 것처럼 홍보된 데 대해서도 유감을 표했다.

이에 마운틴무브먼트스토리 측은 이재진의 출연 의사가 바뀌고 다시 확인되는 과정을 거쳐 행사를 준비해 왔다며, 회사가 일방적으로 기획해 출연을 제안했다는 설명은 실제 협의 과정과 차이가 있다고 반박했다.

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행사는 이재진에 이어 장수원까지 불참 의사를 밝히면서 결국 취소됐다. 제이워크 공식 팬카페에도 행사 취소 안내가 올라왔으며, 참가비를 입금한 팬들에게 주최 측에 직접 연락해 환불 절차를 확인해 달라는 공지가 전달됐다.

당초 해당 행사는 오는 12월 15일과 16일 양일간 인천 영종도 인스파이어 리조트에서 열릴 예정이었다. 고지용과 이재진, 장수원이 함께 무대에 오르는 자리로 알려져 팬들의 관심을 모았으나, 출연 및 예매 관련 갈등 끝에 무산됐다.

한편 마운틴무브먼트스토리는 고지용의 소속사이기도 하다.

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tokkig@sportschosun.com