"내가 음식에 미친X도 아니고"..신기루, 모친상 직전 오마카세 방문 보도에 분통

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 신기루가 모친상 직전 고가의 오마카세를 방문했다는 보도를 둘러싼 오해에 직접 입을 열었다.

11일 유튜브 채널 '뭐든하기루'에는 "신당 중앙시장에 홀라당 반했기루(육회.갑오징어 외 7종 처리)) | 낮술하기루 EP.111"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에서 신기루는 시장을 방문해 낮술을 즐기던 중 최근 불거진 모친상 관련 보도에 대해 언급했다. 앞서 신기루가 어머니의 임종을 앞둔 시점에 술을 마시고, 고가의 오마카세를 방문했다는 취지의 보도가 나오면서 온라인상에서 갑론을박이 벌어진 바 있다.

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이에 신기루는 "은근히 기자님들이 내 유튜브를 많이 보시나 보다. 지난주에 업로드된 거에 기사가 엄청 많이 났다"며 "내가 일부러 얘기를 안 할 얘기를 할까 하다가 기사 30개가 신기루, 엄마 돌아가시기 3일 전, 50만 원 오마카세로 키워드만 써서 났다"고 말문을 열었다.

이어 보도 내용에 사실과 다른 부분이 있다고 지적했다. 그는 "너무 키워드가 다른 게 심지어 중환자실은 엄마가 돌아가시기 한 여섯 달 전이다. 나는 잘못이 아닌 게 그날은 준호 지민 선배님 결혼식이었다"며 "그날 뭐 찍는 것도 있고 결혼식 테이블에 술이 있었다. 와인이. 그걸 먹은 것"이라고 설명했다.

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오마카세 방문 시점에 대해서도 정정했다. 신기루는 "내가 말을 잘못했는데 돌아가시기 3일 전에 오마카세를 간 게 아니라 6일 전이다"라며 "6일이나 3일이나 하겠지만 아무튼 얘기를 쭉 하자면 이건 오해를 했으니까 오해를 풀어야 되지 않냐"고 말했다.

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무엇보다 당시에는 어머니의 임종이 임박했다는 사실을 전혀 예상하지 못했다는 점을 강조했다. 신기루는 "돌아가시는 분들 과정을 보면 호스피스를 가시기도 하고 임종 준비를 1, 2주 전에 이런 게 있는데 우리 엄마는 그런 게 정말 없었다"면서 "그래서 저도 갑자기 돌아가셨다. 그때가 제가 SM 계약 등 미팅도 하고 막 이럴 때였다"고 회상했다.

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이어 "심지어 그때까지는 의사 선생님도 그렇고 이게 한 달, 두 달 안에 돌아가셔 이런 얘기도 없었을 때"라며 "그럼 난 내 삶을 살아야 되지 않냐"고 반문했다.

그러면서 자신을 향한 일부 비판에 억울함을 감추지 못했다. 신기루는 "아무것도 모르는 사람들은 '어떻게 먹을 거에 미쳤냐?', '엄마가 내일모레 돌아가셔서 중환자실에 계신데 50만 원짜리를 먹을 수 있냐' 이러신다"며 "여러분 생각을 해 봐라. 내가 미친X도 아니고 아무리 먹을 거에 미쳤어도 엄마가 내일 모레 돌아가신다는데 오마카세를 가겠냐. 그런 게 아니었다"고 목소리를 높였다.

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특히 신기루는 보도 과정에서 자극적인 키워드만 부각되는 상황에 답답함을 드러냈다. 그는 "제가 얘기하고 싶은 건 제가 연예인이지 않냐. 기사 내용이 중환자실, 50만 원, 돌아가시기 3일 전, 이렇게 된다. 근데 어쨌든 저는 연예인이니까 엔터에 나와야 되는데 꼭 그거를 생활 이런 데 쓰셔서 댓글을 달게 하시는 기자님들이 있다"고 지적했다.

이어 "나도 웬만한 건 나에 대해서 뭐 오해를 하고 이런 건 그냥 넘어간다. 근데 이거는 내 부모의 일이지 않냐. 내가 내 부모한테 그렇게 했다고 오해를 받으니까 너무 싫더라"고 털어놨다.

끝으로 신기루는 "그래서 한 이틀 동안 또 그것 때문에 스트레스를 엄청 받았다"면서도 "산 사람은 또 살아야 된다"고 덧붙였다. 어머니를 떠나보낸 슬픔에 더해 자신을 둘러싼 오해까지 감당해야 했던 심경을 솔직하게 털어놓으며 안타까움을 자아냈다.

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한편 신기루는 지난 3월 모친상을 당했다.