'어둠의 오은영' 민속촌 처녀귀신, 소복 벗으니 '180도 반전' 깜찍 비주얼

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 한국민속촌에서 '어둠의 오은영'으로 불리며 화제를 모은 민속촌 처녀귀신의 반전 일상이 공개돼 온라인에서 뜨거운 관심을 받고 있다. 아이들을 울게 만들 정도로 무서운 귀신 분장을 벗자 180도 다른 사랑스러운 모습이 드러난 것.

11일 온라인 커뮤니티에는 한국민속촌에서 처녀귀신 역할을 맡은 배우의 분장 전후 모습을 비교한 사진이 올라와 화제를 모았다.

공개된 사진 속 처녀귀신은 긴 검은 머리에 새하얀 소복을 입고 등장했다. 창백한 얼굴과 기괴한 표정, 섬뜩한 분위기가 공포감을 자아낸다.

Advertisement

그러나 분장을 벗은 평소 모습은 전혀 달랐다. 다른 사진 속 배우는 귀신 분장 대신 체크무늬 셔츠와 검은색 바지를 입은 편안한 차림으로 등장했다. 머리를 단정하게 묶은 그는 야외에서 카메라를 향해 환하게 웃으며 엄지를 숏츠 챌린지에 나서고 있다. 눈을 반달 모양으로 접으며 활짝 웃는 표정과 장난기 가득한 모습이 눈길을 끈다. 또 다른 사진에서는 두 손을 가지런히 모으고 서 있는 모습으로 수수하고 청순한 분위기를 자아냈다.

아이들을 호통치던 무시무시한 처녀귀신의 모습은 온데간데없었다. 귀신 분장과 평소 모습의 극명한 차이가 드러나면서 온라인에서도 뜨거운 반응이 이어졌다.

Advertisement

사진을 접한 누리꾼들은 "누나 저 말 안 들었어요. 잡아가 주세요", "나 귀신 좋아했구나", "졸귀", "귀엽네요", "졸커였네" 등의 댓글을 남기며 뜻밖의 반전 매력에 놀라움을 드러냈다.

Advertisement

배우의 끼와 재능을 응원하는 반응도 잇따랐다. 한 누리꾼은 "열심히 사는 젊은이는 언제나 응원합니다. 뭘 해도 잘하실 듯"이라고 적었고 다른 누리꾼 역시 "텐션 보니 여기 아니라도 어딜 가도 잘하겠네요"라며 응원을 보냈다.

Advertisement

이 밖에도 "끼가 넘치는데 유튜브 이런 거 해도 많이 볼 듯", "저기 귀신 맡으신 분들 춤이랑 노래, 태권도, 민속놀이 등 여러 가지 재주를 가지신 분들이더라", "밝은 기운으로 나중에 어떤 일을 하더라도 잘하실 겁니다" 등의 댓글이 이어졌다.

앞서 한국민속촌의 이른바 '귀신 훈육' 콘텐츠는 SNS에서 큰 인기를 끌었다. 부모가 아이의 편식이나 떼쓰기, 생활 습관 등에 대한 고민을 전달하면 처녀귀신이 상황극을 통해 아이를 훈육하는 방식이다. 아이들이 귀신 앞에서 울음을 터뜨리거나 잘못을 인정하는 장면이 온라인에서 인기를 얻으면서 '어둠의 오은영'이라는 별명까지 붙었다.

Advertisement

그러나 최근 해당 콘텐츠가 아이들에게 지나친 공포심을 줄 수 있다는 지적이 나오면서 아동학대 논란에 휩싸였다. 경기 용인시에는 해당 프로그램과 관련한 아동학대 의심 민원이 총 7건 접수됐고 한 학부모는 경찰에 정식으로 신고하기도 했다. 이에 대해 귀신 역할을 맡은 배우는 아이가 지나치게 무서워하지 않도록 달래며 상황에 따라 연기 수위를 조절하고 있다고 설명했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com