故 이선균 떠난지 3년…수사정보 유출 전직 경찰, 항소심도 징역형 집유

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[스포츠조선 이지현 기자] 마약 투약 혐의로 경찰 수사를 받던 중 세상을 떠난 배우 고(故) 이선균의 수사정보를 외부에 유출한 전직 경찰관이 항소심에서도 징역형의 집행유예를 선고받았다.

10일 법조계에 따르면 인천지법 형사항소1-1부(김영욱 부장판사)는 이날 공무상비밀누설 및 개인정보보호법 위반 혐의로 기소된 전 인천경찰청 소속 30대 경위 A씨에게 1심과 같은 징역 1년 2개월에 집행유예 2년을 선고했다. 사회봉사 80시간도 명령했다.

A씨로부터 전달받은 수사 관련 개인정보를 다른 기자에게 제공한 혐의로 함께 기소된 기자 B씨에게도 원심과 동일한 벌금 500만원이 선고됐다.

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앞서 검찰은 1심 판결에 불복해 형이 지나치게 가볍다는 이유로 항소했다. 그러나 항소심 재판부는 "여러 양형 조건에 비춰볼 때 원심의 형이 너무 가벼워서 부당하다고 보이지는 않는다"며 검찰의 항소를 기각했다.

A씨는 2023년 10월 이선균의 마약 투약 의혹이 처음 언론에 보도된 이후 사건 수사 진행 상황이 담긴 내부 보고서를 휴대전화로 촬영해 기자 2명에게 전송한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

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해당 보고서에는 이선균의 마약 사건과 관련된 인물들의 이름과 직업, 전과 등 민감한 개인정보가 포함돼 있었던 것으로 알려졌다.

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이후 보고서를 전달받은 기자를 통해 자료가 다른 언론사로 넘어갔고, 이선균이 숨진 다음 날인 2023년 12월 28일 한 연예 매체가 해당 보고서의 편집본 사진과 내용을 공개하면서 논란이 불거졌다.

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수사기관 내부에서 관리돼야 할 자료가 언론에 유출되고, 당사자의 사망 이후까지 보도에 활용됐다는 점에서 파장이 일었다.

A씨는 해당 사건으로 경찰에서 파면됐다. 이후 인천경찰청장을 상대로 파면 처분 취소 소송을 제기했지만 1심과 2심에서 모두 패소했다. 상고를 포기하면서 파면 처분도 최종 확정됐다.

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이선균은 2023년 10월 마약 투약 혐의로 형사 입건된 뒤 약 2개월 동안 세 차례 경찰 소환 조사를 받았다. 특히 세 번째 조사를 받은 지 며칠 지나지 않은 같은 해 12월 27일 서울 종로구 와룡공원 인근에 주차된 차량에서 숨진 채 발견돼 큰 충격을 안겼다.

이선균의 사망 이후 경찰 수사 과정과 수사정보 유출 문제를 둘러싼 논란이 이어졌다. 인천경찰청은 경기남부경찰청에 유출 경위에 대한 수사를 의뢰했고, 경기남부경찰청은 인천경찰청 압수수색 등을 거쳐 관련자들을 수사했다.

한편 이선균의 마약 혐의와 관련한 경찰 내사 정보를 언론사 기자에게 전달한 혐의로 기소된 전직 검찰 수사관 C씨도 별도의 재판을 받고 있다. C씨는 1심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았으며 현재 항소심이 진행 중이다.

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olzllovely@sportschosun.com