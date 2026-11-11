"우리 남편이 처음 인터뷰한 기자"…박준면, 잔나비 최정훈과 뜻밖의 10년 인연

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박준면이 잔나비 최정훈과 10년 가까이 이어온 특별한 인연을 공개했다. 특히 박준면의 남편이 잔나비가 대중에게 널리 알려지기 전 최정훈을 처음 인터뷰한 기자였다는 사실이 밝혀져 눈길을 끌었다.

11일 유튜브 채널 '박준면 낯가림'에는 잔나비 최정훈이 게스트로 출연해 박준면과 함께 만두를 빚으며 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.

이날 박준면은 최정훈이 자신의 집을 방문한 것에 반가움을 드러내며 두 사람의 오랜 인연을 소개했다.

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박준면은 "우리가 '뜨거운 싱어즈'도 같이했다. 그 프로그램에서 최정훈은 음악감독으로, 나는 플레이어로 만났다"며 "그때 인연도 있고, 또 우리 남편이라는 인연도 있다"고 말했다.

이에 최정훈은 "작가님하고는 저희가 처음 음악 인터뷰를 했었다"며 "저희 앨범을 듣고 너무 좋아해 주셔서 인터뷰를 했던 첫 번째 기자님이셨다"고 밝혔다. 박준면은 "지금도 자기가 처음 인터뷰했다고 되게 으쓱거리고 다닌다. 우리 남편이"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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박준면의 5세 연하남편은 기자 출신 소설가 정진영이다. 정진영은 드라마 '허쉬'의 원작 소설 '침묵주의보'를 집필한 작가이기도 하다.

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최정훈은 "그러셔도 될 만한 게 그때 당시만 해도 저희 음악이 지금보다 많이 알려지지 않았을 때였다. 딱 정규 1집이 처음 나왔을 때였다"고 설명했다. 이어 "그때 인터뷰가 저희 음악을 내고 했던 첫 인터뷰였다"며 잔나비의 초창기 활동을 기억해 준 박준면 남편과의 특별한 인연을 떠올렸다.

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박준면 역시 잔나비의 오랜 팬이었다. 그는 "아직도 기억이 난다. 2016년 상상마당에서 단독 콘서트를 했을 때 갔었다"며 "그때 빨간색 옷을 입고 공연하지 않았냐. 나는 완전히 반했다. '와, 이런 밴드가 있었네' 싶었다"고 회상했다.

최정훈도 당시 공연을 기억하며 반가워했고, 두 사람은 오랜 시간 이어진 인연에 남다른 감회를 드러냈다. 박준면은 최근 열린 잔나비 콘서트에도 직접 다녀왔다고 밝혔다. 그는 "왜 이렇게 멋있냐. 공연을 보면서 내가 이런 호사를 누려도 되나 싶었다"며 극찬했다.

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최정훈은 "3일 동안 3만 명의 관객이 왔다. 진짜 행복했다. 준비하면서도 행복했고 공연장이 가득 찬다는 게 믿기지 않았다"고 소감을 전했다.

박준면은 과거 '뜨거운 싱어즈' 촬영 당시 최정훈의 인상 깊었던 행동도 공개했다. 그는 "촬영하는데 최정훈이 쓰레기를 줍고 다니더라. 본인은 기억이 안 날 수도 있는데 나는 정확히 봤다"며 "음악도 잘하는데 인성까지 저렇게 좋을 수 있나 싶었다"고 칭찬했다. 이에 최정훈은 "제가 약간 잘 보이고 싶었나 보다. 그렇게 투철한 사람은 아닌데"라고 겸손하게 답해 웃음을 안겼다.

박준면은 "나는 한번 작업해서 그 사람이 마음에 들면 끝까지 쫓아가서 관계를 만들어 버린다. 그 사람 중 한 명이 최정훈"이라며 각별한 애정을 드러냈다.

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olzllovely@sportschosun.com