김강우, ♥아내 힘들게 한 子 멱살 잡고 엄포 "내 여자 힘들게 하지마"('옥문아')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 김강우가 "아이들이 엄마 말을 안 들으면 '내 여자 힘들게 하지 마라'고 한다"며 아들의 멱살을 잡는 시늉까지 선보여 남다른 아내 사랑을 드러냈다.

11일 KBS2 '옥탑방의 문제아들' 측은 유튜브 채널을 통해 김강우가 출연하는 다음 주 예고편을 공개했다.

영상 속 김강우는 "연애 8년, 결혼 17년 차인데 아내가 없으면 안 된다"라며 '아내 바라기' 면모를 보였다. 김강우는 지난 2010년 배우 한혜진의 언니 한무영 씨와 결혼했다.

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아내가 '나 살찐 거 같지 않냐'고 질문하면 김강우의 대답은 '너 너무 여리여리해'였다. 아내의 기분을 살피는 다정한 남편이었다.

이어 "아이들이 잘못했을 때는 '내 여자 힘들게 하지 마라'고 한다"라고 아들의 멱살을 잡는 시늉을 해 새신랑 김종국을 감탄하게 했다.

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이어 신혼 1년 차 김종국과 결혼 17년 차 김강우의 사랑꾼 대결을 펼쳤다. 김종국은 "설거지, 청소, 분리수거, 빨래까지 한다"라고 하자, 김강우는 "난 거기에 요리까지 한다"라고 받아쳐 놀라움을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com