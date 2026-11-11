김수현, 법원 포토라인 피했다..비밀 통로 통해 비공개 입장

연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김수현이 자신을 둘러싼 허위 의혹을 제기한 김세의 가로세로연구소(가세연) 대표의 형사재판에 증인으로 나섰다.

11일 서울중앙지법 형사합의26부(이현경 부장판사)는 정보통신망법상 명예훼손과 성폭력처벌법 위반, 스토킹처벌법 위반 등 혐의로 구속기소된 김세의 대표의 첫 공판을 진행했다.

이날 김수현은 재판 시작을 앞둔 오후 1시 40분께 법원에 도착했다. 다만 취재진이 대기 중인 정문 대신 별도의 출입 통로를 이용해 법정으로 이동했다. 김수현에 대한 증인신문은 비공개로 진행됐다.

Advertisement

재판부는 성폭력처벌법 위반 혐의가 포함된 사건의 특성을 고려해 증인신문을 비공개로 전환한 것으로 알려졌다.

이날 김세의 대표 측은 재판에서 공소사실을 전면 부인했다. 변호인은 김세의 대표가 제기한 의혹이 허위가 아니며 관련 내용도 유족 등을 통해 확인했다는 취지로 주장했다.

Advertisement

김세의 대표 역시 직접 발언 기회를 얻어 구속 상태에서는 자료를 검토하거나 추가 취재를 진행하기 어렵다고 호소했다. 그러면서 김수현과 법정에서 충분히 다툴 수 있도록 보석을 허가해 달라고 요청했다. 김세의 대표는 지난달 8일 법원에 보석을 신청한 상태다.

Advertisement

김세의 대표는 지난해 3월부터 12월까지 유튜브 방송과 기자회견 등을 통해 김수현과 고(故) 김새론의 교제설을 제기하고 관련 의혹을 확산시킨 혐의를 받는다. 특히 김새론이 미성년자였던 15세 무렵부터 두 사람이 약 6년간 교제했다는 주장을 펼친 것으로 조사됐다.

Advertisement

이 과정에서 편집된 카카오톡 대화 화면과 인공지능(AI)으로 조작한 것으로 의심되는 김새론의 음성 파일 등을 공개해 허위사실을 유포한 혐의도 적용됐다.

이와 함께 김수현의 사적인 사진을 동의 없이 공개하고, 개인적인 자료를 추가로 폭로하겠다고 위협한 혐의도 받고 있다. 김세의 대표는 해당 혐의 등으로 지난 6월 구속 상태에서 재판에 넘겨졌다.

Advertisement

한편 김수현 측은 가세연이 게시한 관련 유튜브 영상에 대해 삭제 및 게재금지를 신청했으며, 법원의 판단을 기다리고 있다.

tokkig@sportschosun.com