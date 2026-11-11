신은정, '무형문화재 명인' 됐다…'파이널 테이블'서 한식 대모의 품격

사진제공=JTBC 공식 홈페이지

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 신은정이 강렬한 캐릭터 소화력과 품격 있는 아우라로 시청자들의 눈길을 사로잡고 있다.

신은정은 JTBC 토일드라마 '파이널 테이블'(연출·극본 김도훈)에서 무형문화재이자 전통 장류 명인, 한국대학교 조리학과 명예교수인 '한식계의 대모' 윤정숙 역을 맡아 경연의 중심축이자 깊이 있는 심사위원의 서사를 본격적으로 펼쳐내고 있다.

신은정은 한식의 정통을 지키는 대모답게 심사위원석에선 묵직하고 차분한 카리스마로 현장의 무게중심을 잡으면서도, 셰프들의 사연과 식재료에 담긴 한국인의 정서를 정교하게 꿰뚫어 보는 혜안을 드러냈다. 특히 1라운드 '식구(食口)' 미션에서 서양식 파인다이닝에 재래식 된장을 접목하는 파격적인 도전에 나선 참가자의 요리를 심사할 당시, 전통 식재료의 풍미와 조화를 예리하게 짚어내는 명품 심사평으로 경연장의 긴장감을 극도로 끌어올렸다.

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유튜브 방송 화면 캡처

유튜브 방송 화면 캡처

이처럼 신은정은 심사위원으로서의 프로페셔널한 아우라와 평연그룹 회장 문해선(장영남 분)의 유일한 절친으로서 보여주는 정제된 시선을 부드럽게 오가며 캐릭터의 입체적인 서사를 완성했다. 그의 절제된 표정과 깊은 내공이 담긴 음성은 명인이 가진 무게감과 치열한 경연장의 열기를 시청자에게 직관적으로 전달하기에 충분하다.

매회 밀도 높은 연기와 독보적인 존재감으로 윤정숙이라는 인물을 생동감 있게 채워가고 있는 신은정의 활약에 이목이 집중된다.

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신은정이 출연하는 JTBC 토일드라마 '파이널 테이블'은 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분에 방송되며 디즈니+와 아마존 프라임 비디오를 통해서도 만날 수 있다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com