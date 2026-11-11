'하시3' 박지현, 출산 100일 만에 짧은 치마로 외출 "수많은 잔소리 들어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '하트시그널3' 박지현이 출산 100일 만에 첫 외출에 나서 변함없는 미모를 뽐냈다.

박지현은 11일 "출산하고 딱 한 달이 되는 날 외출. 거의 100일 만에 화장도 하고 꾸며서 나가려니 어색하지만 괜히 더 특별하고 즐거웠던 하루였다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 박지현은 출산한 지 100일밖에 되지 않았다는 사실이 믿기지 않을 만큼 청순하고 여리여리한 분위기를 자아냈다.

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'하트시그널3' 출연 당시와 다를 바 없는 미모를 뽐낸 그는 짧은 치마를 입고 늘씬한 각선미까지 드러내며 변함없는 비주얼로 시선을 사로잡았다.

박지현은 "나오면서 아직 집에 있어야 하는 거 아니냐며 너무 이르지 않냐고 수많은 잔소리들을 듣지 않고 결국 외출"이라고 전하기도 했다.

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한편 박지현은 2020년 방송된 채널A 연애 예능 '하트시그널3'에 출연해 남성 출연자들의 선택을 한 몸에 받은 '몰표녀'로 인기를 끌었다.

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이후 2023년 16세 연상의 사업가와 결혼했으며, 지난달 결혼 3년 만에 첫아들을 품에 안았다.