BTS는 끝내 불발…2027 코첼라, '첫 솔로' 지수→NCT·베몬 출격

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 세계 최대 음악 축제 중 하나인 미국 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'(이하 코첼라)이 2027년 라인업을 공개한 가운데, 출연 가능성이 거론됐던 그룹 방탄소년단(BTS)의 이름은 결국 빠졌다.

11일(한국시간) 코첼라 측은 공식 SNS를 통해 2027년 공연 라인업이 담긴 포스터를 공개했다.

공개된 포스터에 따르면 내년 코첼라는 4월 9일부터 11일, 16일부터 18일까지 미국 캘리포니아주 인디오 엠파이어 폴로 클럽에서 개최된다.

Advertisement

헤드라이너에는 팝스타 두아 리파(Dua Lipa), 테임 임팔라(Tame Impala), 시저(SZA)가 이름을 올렸다. 여기에 대디 양키(Daddy Yankee)가 특별 무대를 예고하며 화려한 라인업을 완성했다.

특히 눈길을 끄는 것은 방탄소년단의 불참이다. 앞서 미국 음악 전문매체 '히츠 데일리 더블'(HITS Daily Double)은 코첼라 주최사 골든보이스가 2027년 라인업에 방탄소년단을 포함하기 위해 적극적으로 협상을 벌이고 있다고 보도한 바 있다.

Advertisement

골든보이스 최고경영자 폴 톨렛이 방탄소년단의 공연을 직접 관람하고 방시혁 하이브 의장과 만난 사실까지 알려지면서, 방탄소년단의 코첼라 출연에 대한 기대감이 높아졌다.

Advertisement

그러나 이후 외신에서는 양측의 출연 협상이 합의점을 찾지 못해 결렬됐다는 보도가 나왔다. 미국 연예매체 TMZ 역시 코첼라 측이 방탄소년단의 출연을 추진했지만 성사되지 않았다고 전했다.

Advertisement

결국 이날 공개된 공식 라인업에서도 방탄소년단의 이름은 확인되지 않으면서 출연 불발에 무게가 실리게 됐다.

이번 라인업에는 방탄소년단 대신 여러 K팝 아티스트가 이름을 올렸다. 블랙핑크 지수를 비롯해 NCT, 베이비몬스터, 이날치, 페기 구 등 한국 아티스트 5팀이 이름을 올렸다.

Advertisement

특히 지수는 2019년과 2023년 블랙핑크 완전체로 코첼라 무대에 오른 데 이어, 이번에는 솔로 아티스트로 첫 출격한다. 지수와 이날치, 페기 구는 4월 9일과 16일 무대에 오르며, NCT는 10일과 17일, 베이비몬스터는 11일과 18일 공연에 참여한다.

방탄소년단의 출연은 불발됐지만, 블랙핑크 지수의 솔로 무대를 비롯해 K팝 보이그룹과 걸그룹, 국악 기반 밴드까지 다양한 한국 아티스트들이 세계적인 음악 축제에 출격하게 됐다.

한편 코첼라는 매년 4월 미국 캘리포니아주 인디오에서 열리는 세계적인 음악 축제로, 글로벌 정상급 아티스트들이 대거 출연하는 무대다. 최근에는 K팝 가수들의 참여도 꾸준히 이어지고 있다. 블랙핑크는 2019년 K팝 걸그룹 최초로 코첼라 무대에 오른 데 이어 2023년 아시아 아티스트 최초로 헤드라이너를 장식했다. 에스파는 2022년, 르세라핌과 에이티즈는 2024년, 엔하이픈은 2025년 무대에 올랐다. 2026년에는 빅뱅과 태민, 캣츠아이 등이 출연하며 K팝의 영향력을 입증했다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com