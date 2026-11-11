김형자, 선배 女배우 폭로 "남편 병원비 빌려가더니 새차 구입..20년 만에 갚아"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김형자가 남편의 병원비가 없다며 울던 선배에게 300만 원을 빌려줬다가 무려 20년 만에 돌려받았다고 밝혔다.

최근 방송된 MBN 극복 스토리 '당신이 아픈 사이'에는 김형자가 출연해 전성기 시절 벌어들인 수입과 지인에게 돈을 빌려준 뒤 겪었던 일을 털어놨다.

이날 김형자는 과거 전성기 시절 "돈벼락을 맞았다"고 밝혔다. 그는 "처음 촬영한 광고에서 비키니를 입었다. 첫 광고료가 170만 원이었는데 당시 잠실 아파트 한 채 값이었다"고 회상했다.

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이어 "그 뒤로 광고가 계속 들어왔다"며 "처음으로 큰돈을 벌어 어머니에게 서초동 아파트를 선물했다"고 말했다.

김형자는 "한 무속인이 나에게 돈벼락을 세 번 맞을 것이라고 했다"며 부동산 투자로 큰돈을 벌었던 일화도 공개했다.

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그는 "열심히 일해 모은 500만 원으로 지인의 권유를 받아 땅을 샀다. 나중에 현금 1억 원을 줄 테니 땅을 팔라는 제안이 들어와 바로 팔았다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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이어 "두 번째 돈벼락은 무엇일까 궁금했는데 경기도 부천시 중동에 땅을 샀다. 이후 아파트 개발이 확정되면서 또 한 번 돈벼락을 맞았다"고 설명했다.

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김형자는 "30대 후반에는 건물주가 됐다. 그 당시에는 정말 돈을 많이 벌었다"고 밝혔다.

하지만 그는 "지금 그 돈이 제대로 남아 있겠느냐"며 씁쓸해했다. 이어 과거 한 선배 배우에게 돈을 빌려줬던 일을 떠올렸다.

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김형자는 "한 선배가 남편이 응급실에 실려 가 중환자실에 입원했는데 병원비가 없다며 울었다"며 "300만 원만 빌려달라고 해서 돈을 건넸다"고 말했다.

당시 선배는 "나를 살려줘서 고맙다. 이 프로그램이 끝나기 전까지는 꼭 갚겠다"고 약속했지만, 방송이 끝날 때까지 돈을 돌려주지 않았다고.

김형자는 "어느 날 그 선배가 새 차를 타고 나타났다. 어떻게 이야기해야 할지 고민했는데 나를 보더니 달아나 버렸다"고 털어놨다.

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이어 "결국 20년 만에 돈을 돌려받았지만 사람까지 미워졌다. 지금은 서로 보지 않고 산다"고 씁쓸한 심경을 드러냈다.