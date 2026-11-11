차예련, 결국 공동구매 링크 지웠다..SNS '물밑작업' 계속

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 차예련이 학교폭력 의혹에 휘말린 가운데, SNS 프로필에서 기존 공동구매 링크까지 삭제해 눈길을 끌고 있다.

11일 기준 차예련의 SNS 프로필에는 그동안 운영해 오던 김치찜과 앞치마 공동구매 링크가 사라진 상태다. 현재는 개인 유튜브 채널 링크만 남아 있다.

특히 별도의 마감 기한을 공지하지 않은 채 운영되던 공동구매 링크가 별다른 사전 안내 없이 내려가면서 그 배경에도 관심이 쏠리고 있다. 다만 링크가 삭제된 구체적인 이유는 확인되지 않았으며, 해당 업체와의 계약 해지 여부 역시 알려지지 않았다. 업체 측도 별다른 공식 입장을 내놓지 않고 있다.

Advertisement

차예련의 SNS 변화가 포착된 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난 6일에도 인스타그램 프로필 사진이 사라지고 기존 게시물 수가 줄어드는 등 계정 화면에 변화가 나타나 관심을 모았다. 이번에는 기존 공동구매 링크까지 삭제되면서 온라인상에서 더욱 이목이 집중되는 분위기다.

이 같은 변화는 최근 차예련을 둘러싸고 불거진 학교폭력 의혹과 맞물려 주목받고 있다.

Advertisement

앞서 지난달 29일 한 온라인 커뮤니티에는 1985년생 여배우로부터 중학교 시절 폭언과 폭행 등 괴롭힘을 당했다는 내용의 폭로글이 올라왔다. 게시글에 담긴 인적 사항과 활동 이력 등을 토대로 온라인상에서는 차예련이 의혹의 당사자로 지목됐다.

Advertisement

이에 소속사 HB엔터테인먼트는 "명백한 사실무근"이라며 즉각 반박했다. 최초 폭로글은 정보통신망법에 따른 임시조치로 접근이 차단됐지만, 이후에도 관련 주장을 둘러싼 공방은 이어졌다.

Advertisement

과거 미용실과 골프장, 식당 등에서 근무했다고 주장하는 누리꾼들이 차예련의 태도와 관련한 글을 잇달아 올리는가 하면, 신인 시절 차예련을 가르쳤다는 피아노 강사가 미담을 전하는 등 상반된 주장이 등장했다. 온라인상에서 엇갈린 증언이 이어지며 논란은 쉽게 가라앉지 않는 모양새다.

이에 소속사는 지난 4일 추가 입장문을 통해서도 강경한 대응을 예고했다. 소속사 측은 "익명 뒤에 숨은 무분별한 허위 주장과 배우 가족을 향한 도를 넘은 인신공격을 엄중히 보고 있다"며 선처 없는 법적 조치를 경고했다.

Advertisement

차예련이 출연하는 유튜브 채널 제작진 역시 악성 댓글 확산을 막기 위해 일부 영상의 공개를 중단하고 댓글창을 닫았다고 알렸다.

학교폭력 의혹에 대해 소속사가 사실무근이라는 입장을 고수하며 법적 대응을 예고한 가운데, 차예련의 SNS 프로필과 게시물, 공동구매 링크까지 잇따라 변화가 포착되면서 관심이 이어지고 있다.