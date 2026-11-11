션, ♥정혜영에 명품 대신 '2011만원 수표'…15년 전 빼빼로데이 클라스

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 션이 아내인 배우 정혜영을 위해 15년 전 준비했던 특별한 빼빼로데이 선물을 공개했다. 무려 2011만1111원이 적힌 수표에 담긴 사연이 감동을 안겼다.

션은 11일 자신의 SNS에 "벌써 15년"이라는 글과 함께 과거 아내 정혜영을 위해 준비했던 수표와 기부 내역이 담긴 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 2011년 11월 11일 발행된 2011만1111원짜리 수표가 담겼다. 특히 션은 2011년 11월 11일 오전 11시 11분 11초라는 특별한 순간에 맞춰 수표를 발행해 눈길을 끌었다.

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션은 "15년 전 막내 하엘이까지 태어나서 4명의 아이를 나에게 선물로 준 혜영이"라며 "천년에 한 번 온다는 특별한 밀레니엄 빼빼로데이를 기념하기 위해 혜영이를 위해 준비했던 특별한 선물"이라고 설명했다.

이어 "2011년 11월 11일 11시 11분 11초에 발행한 2011만1111원 수표"라며 "혜영이 이름으로 국내 최초 어린이재활병원 건립을 위해 푸르메재단에 기부했다"고 밝혔다.

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아내에게 값비싼 명품이나 보석을 선물하는 대신, 아내의 이름으로 도움이 필요한 아이들을 위한 기부를 선택한 것이다.

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특히 션의 특별한 선물은 5년 뒤 더욱 뜻깊은 결실을 맺었다. 션은 "5년 후 2016년 4월 28일 국내 최초 어린이재활병원이 완공되고 개원했다"며 "올해 그 어린이재활병원이 개원 10주년이 됐다"고 전했다.

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이어 "10년 동안 70만 명의 장애 아이들이 와서 재활치료를 받았다고 한다"며 "혜영이는 그 많은 아이들에게 특별한 선물이 되어 주었다"고 아내를 향한 애정을 드러냈다. 그러면서 "해피 빼빼로데이!"라는 인사로 글을 마무리했다.

15년 전 아내를 위해 준비한 특별한 선물이 수많은 아이들에게 희망으로 이어졌다는 사연에 누리꾼들도 감동을 자아내고 있다.

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한편 션과 정혜영은 2004년 결혼해 슬하에 2남 2녀를 두고 있다. 두 사람은 결혼 이후 꾸준한 기부와 봉사활동을 이어오며 연예계 대표 선행 부부로 사랑받고 있다. 특히 션은 어린이재활병원 건립과 운영 지원, 독립유공자 후손을 위한 주거환경 개선 등 다양한 기부 활동에 앞장서고 있다.

olzllovely@sportschosun.com