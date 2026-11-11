송가인, 이렇게 먹고 '45kg 뼈말라' 유지되나..역대급 팬 조공 도시락 자랑

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 송가인이 팬들의 정성이 가득 담긴 도시락 선물을 자랑하며 남다른 팬 사랑을 드러냈다.

송가인은 11일 자신의 SNS 계정에 "오늘도 감사합니다. 사랑해요 어게인"이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 송가인을 위해 팬덤 어게인이 준비한 정성스러운 도시락이 담겼다. 테이블을 가득 채운 음식들이 먹음직스러운 비주얼을 자랑하는 가운데, 팬들이 송가인을 위해 세심하게 준비한 마음까지 고스란히 전해져 훈훈함을 더했다.

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특히 도시락에는 김치와 수육을 비롯해 각종 나물 등 정갈한 음식들이 풍성하게 차려져 눈길을 끌었다. 여기에 식사 후 즐길 수 있도록 과일 네 종류까지 준비하는 등 세심한 배려도 돋보였다. 팬들이 직접 정성을 쏟아 준비한 선물에서 송가인을 향한 각별한 애정을 엿볼 수 있다.

송가인 역시 팬들의 선물에 감사 인사를 전하며 화답했다. 앞서 공개한 게시물에서도 팬들이 보내준 도시락을 인증하며 고마움을 표현한 바 있다. 꾸준히 이어지는 팬들의 응원과 이를 잊지 않고 인증하는 송가인의 모습이 훈훈함을 자아낸다.

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한편, 송가인은 과거 다이어트로 몸무게를 44kg까지 감량한 경험을 밝힌 바 있다. 최근에는 "'미스트롯' 할 때는 힘들어서 42kg까지 빠졌다가 지금은 45kg이다"라고 전했다.