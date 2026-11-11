카리나, 한수아 '친분팔이 논란' 직접 입 열었다 "누구도 상처받지 않았길"

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 에스파 카리나가 절친 한수아가 자신과의 각별한 친분을 공개한 뒤 일부 팬들의 비난을 받자 직접 입을 열었다.

카리나는 11일 팬 소통 플랫폼을 통해 "말을 할까 말까 고민을 많이 했는데 마이(팬클럽)도 멤버도 가족도 친구도 나한테는 다 너무 소중한 존재이고 그 누구도 상처받지 않았으면 좋겠다"라며 글을 남겼다.

그는 "내 사랑은 한쪽에만 기울지 않고 나는 내가 주는 사랑만큼 받는다고 생각한다"라면서 "많이 사랑받아서 행복하고 그 행복을 가볍게 생각하지 않아서 어디에도 화살이 가지 않았으면 좋겠다"라고 전했다. 그러면서 카리나는 "오래오래 보고 오래오래 나누자. 우리 이야기"라고 덧붙이며 팬들을 향한 애정을 드러냈다.

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앞서 지난 10일 유튜브 채널 '우리 사이엔 편지가 있다'에는 한수아가 출연해 절친인 카리나와의 각별한 우정을 공개했다.

이날 한수아는 "카리나와 1년간 거의 매일 봤다"라면서 "카리나에게 자신과 친해졌다고 느낀 순간이 언제였는지 물어봤는데, '언니랑 샤워했을 때?'라고 하더라"며 남다른 친분을 드러내기도 했다.

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다만 이 과정에서 한수아는 카리나와의 친분을 공개적으로 언급하는 데 조심스러운 마음도 있었다고 털어놓기도 했다.

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실제 방송 후 일부 팬들은 한수아의 SNS 댓글을 통해 "인지도 이용 그만 하라", "자랑할 게 카리나 친구인 것밖에 없냐" 등의 반응을 보이며 불편한 심경을 드러냈다.

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anjee85@sportschosun.com