'박성광 아내' 이솔이, 이혼설 해명하더니.."자기야♥" 꿀 떨어지는 일상

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[스포츠조선 김수현기자] 이혼설을 일축한 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 변함없는 러브스타그램으로 근황을 전했다.

이솔이는 11일 화려한 퍼 아우터에 귀여운 롱부츠를 매치한 감각적인 데이트 연출을 선보였다.

가을 분위기가 물씬 풍기는 차림으로 외출에 나선 그녀는 고급 레스토랑에서 식사를 즐기며 "자기야...♥"라는 애정 어린 문구를 덧붙여 눈길을 끌었다.

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앞서 이솔이는 지난 6월 "내 나이 서른아홉. 지우고 싶은 과거가 있다"라며 가치관의 차이에 관한 글을 올렸다가 뜻밖의 곤욕을 치렀다. 일부 누리꾼 사이에서 남편 박성광과의 불화설 및 이혼설이 일파만파 확산한 것.

이에 이솔이는 이혼 여부를 묻는 직설적인 질문에 직접 선을 그으며 즉각 해명에 나섰다.

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그는 "지우고 싶은 과거는 제 생각을 풀어내는 것에 있어 약간의 후킹일 뿐"이라며 "그럼에도 그 차이를 끌어안는 게 사랑이라고 마무리도 예쁘게 했다"라고 설명하며 루머를 일축했다.

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실제로 두 사람은 이달 초 가수 KCM의 결혼식에 함께 참석해 환한 미소로 축하를 건네는 등 변함없이 단단한 애정을 과시했다.

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한편, 이솔이는 지난 2020년 7세 연상의 개그맨 박성광과 결혼했으며, SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'을 통해 신혼 일상을 공개해 많은 사랑을 받았다.