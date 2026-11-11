'충주맨' 김선태, 연예기획사 설립설에 입 열었다 "콘텐츠 제작 법인"

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[스포츠조선 이우주 기자] '충주맨'으로 알려진 유튜버 김선태가 연예기획사 설립설을 부인했다.

11일 한 매체는 충주맨이 지난 10일 자신이 대표로 있는 주식회사 에스티스튜디오를 충청북도에대중문화예술기획업 등록을 마쳤다.

지난 3월 6일 설립된 에스티스튜디오는 김선태가 사내이사로 등재되어있으며, 사업 목적의 첫 번째 항목에는 '엔터테인먼트 및 연예기획사 운영업'이 명시돼 있다. 디지털 콘텐츠 제작과 유통, 방송 프로그램·영화 제작 및 배급업도 포함됐다. 이에 매체는 김선태가 연예기획업을 운영할 수 있는 사업 체계를 갖췄다고 보도했다.

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이에 김선태는 연예기획사 설립설을 부인했다. 연예기획사가 아닌 유튜브 콘텐츠 제작을 위한 법인이라고. 김선태는 한 매체와의 통화를 통해 "연예기획사가 아닌 유튜브 콘텐츠 제작 회사다. 세무사가 관련 서류를 정리하는 과정에서 업종이 그렇게 분류된 거 같다"고 설명했다.

한편, 김선태는 2016년 9급 공무원으로 입직해 충추시청 홍보를 담당했다. '충주맨'이라는 캐릭터로 충주시 공식 유튜브 채널의 구독자를 약 97만 명까지 끌어올리며 화제의 중심으로 만든 김선태는 지난 2월 면직하며 공직을 떠났다. 이후 개인 유튜브 채널을 개설해 활동 중이다.

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wjlee@sportschosun.com