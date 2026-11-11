테이, 태국 여행 중 전신 화상 입었다 "구토에 기절, 휠체어 타고 귀국" ('아는 형수')

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 나윤권이 테이와의 동성 열애설을 해명했다.

11일 유튜브 채널 '형수는 케이윌'에서는 ''둘째 생각 사라져' 대방어급 아들 육아 현실토크'라는 제목의 영상이 게재됐다.

나윤권을 만난 케이윌은 "열애설이 나지 않았냐. 우리나라에서 동성스캔들로 제일 화제가 됐다"며 테이와의 열애설을 언급했다.

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나윤권은 "형이 라디오 오래 진행할 때 제가 게스트로 나갔다. 둘 다 연예인 친구가 없어서 카페에서 2~3시간 정도 수다 떨다 갔다. 해외여행을 가본 적이 없었는데 당시 형네 대표님이 태국에 지인 분이 계셨다. 섬을 갖고 계신 분이 있어서 요트르 태워주시고 호화스러운 대접을 받았다"고 떠올렸다.

나윤권은 "태국 현지 분들도 12~2시까지는 태양이 너무 세서 밖으로 안 돌아다닌다더라. 근데 바람이 부니까 뜨거운 줄 몰랐던 거다. 형은 태닝을 한다고 달리는 요트에서 얼굴만 덮고 잠이 들었는데 차에서 갑자기 식은땀을 흘리면서 갑자기 앞이 안 보인다더라. 화장실에서 구토를 하고 난리가 났다. 기절까지 했다"며 "왜 그러나 봤더니 전신에 2도 화상을 입었다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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나윤권은 "태국에 병원을 가서 온몸에 알코올 붕대를 붙였다. 화상을 심하게 입으면 사람 살갗이 건조해서 바삭해진다. 몸이 굳어서 펴기 조차 힘들어진다. 그 상태로 제가 휠체어를 끌고 공항에서 나왔다"며 "항간에는 테이가 (성전환) 수술을 받았다는 소문까지 돌았다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com