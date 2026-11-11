모모랜드 주이, 같은 사람 맞아?..'코 성형' 효과인가 '확 달라진 모습'

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 모모랜드 주이가 데뷔 10주년을 맞아 과거와 확연히 달라진 분위기의 근황을 공개해 화제를 모았다.

주이는 11일 자신의 SNS에 "모모랜드 10주년 Thㅏ랑ㅎh 메리"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 모모랜드 데뷔 초 풋풋했던 주이의 모습부터 한층 성숙해진 현재 모습까지 담겼다.

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데뷔 당시 주이는 통통한 볼살과 귀여운 분위기, 발랄한 매력으로 대중의 사랑을 받았다.

반면 10년이 흐른 현재는 한층 세련되고 성숙해진 비주얼로 색다른 분위기를 풍겼다.

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특히 과거와 현재 사진을 비교한 모습에 누리꾼들의 시선이 쏠렸다. 몰라보게 달라진 분위기가 눈길을 끌면서 주이의 외모 변화에도 관심이 집중됐다.

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앞서 주이는 코 성형 수술 사실을 직접 고백해 화제를 모은 바 있다. 지난 2017년 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에 출연한 주이는 "코 성형을 했다"며 "티가 나지 않아서 슬프다. 귀까지 뺐는데 못 알아보신다"고 털어놓아 웃음을 안겼다 .당시에는 코 성형 효과가 두드러지게 나타나지 않았지만, 10년이 지난 지금은 한층 자연스럽게 어우러지며 성숙해진 비주얼을 자랑했다.

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한편 모모랜드는 데뷔 10주년을 맞아 완전체로 돌아온다. 소속사 인연엔터테인먼트 측은 지난 10일 "모모랜드(혜빈, 제인, 나윤, 주이, 아인, 낸시)가 데뷔 10주년을 맞아 싱글 앨범 '스틸 발리드(Still Valid)'를 발매한다"고 밝혔다.

지난 2016년 데뷔한 모모랜드는 '뿜뿜', 'BAAM', '어마어마해' 등 중독성 강한 음악과 독보적인 에너지로 큰 사랑을 받았다. 2022년부터 팀 활동이 주춤했으나, 지난해 4월 현 소속사와 손잡고 활동 재개 소식을 알렸다. 데뷔 10주년을 맞아 다시 뭉친 이들이 어떤 모습으로 팬들 앞에 설지 기대가 모인다.