서인영, 복근 만들겠다더니 다이어트 포기 "스타일리스트에 몸 가려달라고"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 서인영이 다이어트를 포기했다.

11일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에서는 '8시간동안 똥치운 서인영 역대급 개고생 알바 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

서인영은 이날 사육사 체험을 해보기로 했다. 코뿔소 똥을 열심히 치우고 점심을 먹으러 간 서인영. 구내식당에서 폭풍 먹방을 펼치는 서인영에 제작진은 "너무 많이 먹는 거 아니냐"고 물었고 사육사들 역시 "아까 입맛 없으시다고 하지 않았냐"고 밝혔다.

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밥 한 그릇을 싹 비운 서인영은 "내가 스타일리스트 언니한테 '복근 만들 예정이니까 노출 있어도 된다' 했는데 어제 다시 전화해서 '나 복근 없을 예정이니까 다 가려줘' 했다"고 토로해 웃음을 안겼다.

식사 후에는 카피바라를 돌보러 갔다. 사육사는 "이 친구들이 평화주의자다. 불필요하게 싸우거나 그러지 않는다"고 카피바라의 특성에 대해 설명했고 서인영은 "그런 삶을 살고 싶다. 불필요하게 많이 싸웠다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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wjlee@sportschosun.com