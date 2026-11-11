탁재훈, '이혼 전' 단란했던 가족여행 목격담 터졌다.."비행기서 봤다"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 탁재훈이 이혼 전 가족과 함께했던 필리핀 여행을 언급하며 당황한 모습을 보였다.

지난 11일 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에는 배우 장서희가 게스트로 출연해 탁재훈, 신규진과 거침없는 입담을 주고받았다.

이날 장서희는 "제가 오늘 여기 나오는데 두 분에 대해 좀 잘 알아야 하지 않나 싶어서 검색을 해봤다"며 "탁재훈 씨는 워낙 유명하시고, 신규진 씨는 고생을 많이 하셨더라"고 말했다.

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이에 탁재훈이 "저에 대해서 뭐 아는 게 있냐"고 묻자 장서희는 "많이 안다. 컨츄리 꼬꼬"라고 답했다. 탁재훈은 "평소에 사적으로 아는 게 있냐"고 재차 물었고, 신규진 역시 "소문이라든가"라며 장서희의 대답을 유도했다.

그러자 장서희는 "소문? 어린 여자 좋아하는 거?"라고 돌직구를 날려 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이후 장서희는 문득 기억이 떠오른 듯 "저 사실 예전에 뵌 적이 있다"며 탁재훈과의 특별한 인연을 공개했다.

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그는 "예전에 가족 여행으로 필리핀에 가신 적 있지 않나. 비행기 안에서 뵀다"며 "그때 되게 단란하셨다"고 안타까워해 웃음을 자아냈다.

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과거 이혼 전 가족과의 추억이 불시에 소환되자 탁재훈은 얼굴을 가리며 당황함을 감추지 못했다.

"꽤 오래전 얘기인 거냐"고 묻는 탁재훈에 장서희는 "어머님이랑 같이 가셨던 것 같다"며 "아는 척은 못 했다. 가족들과 굉장히 단란하게 가셨다"고 다시 한 번 단란함을 강조하며 센스 있게 말끝을 흐렸다.

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이에 탁재훈은 "그랬던 것 같다"며 기억을 더듬은 뒤 "그거 진짜 오래된 건데. 한 20년?"이라고 말해 웃음을 더했다.

한편 탁재훈은 2001년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 2015년 합의 이혼했다.