이천수 딸 맞아? 아빠 안닮았다더니..'오똑한 콧대' 인형 비주얼로 오디션

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[스포츠조선 김수현기자] 전 축구선수 이천수의 아내 심하은이 막내딸 주율 양의 놀라운 근황을 공개해 시선을 사로잡았다.

11일 심하은은 "오디션 보고 왔어요~ 제일 막내지만, 기수는 마스터클래스~~ 많이 떨렸을 텐데도, 차분하게 인사도 잘하고 칭찬해~~"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 막내딸 주율 양은 어린 나이에도 불구하고 오디션 현장에서 당당하면서도 차분한 자태를 뽐내 눈길을 끌었다.

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특히 모델 출신 엄마를 똑 닮아 우월한 비율과 오목조목 완벽한 이목구비, 독보적인 콧대를 과시하며 벌써부터 키즈 모델이자 아역 기대주로서의 포스를 드러냈다.

앞서 이천수는 방송 및 매체를 통해 막내 딸 주율 양에 대해 "쌍둥이는 날 안 닮았다. 진짜 예쁘다. 좋은 것만 잘 가져갔다. (유전자가) 엄마 쪽으로 좀 더 가서 그런 것 같다"라며 딸 바보 면모와 함께 엄마의 '우월한 유전자'를 인정해 화제를 모은 바 있다.

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한편, 이천수는 지난 2012년 모델 출신 심하은과 결혼했으며, 2013년 첫째 딸 주은 양, 2020년 쌍둥이 남매 태강 군과 주율 양을 품에 안았다.

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주율 양은 최근 키즈 모델 및 공익광고 촬영 등에 임하며 활발한 활동을 이어가고 있다.