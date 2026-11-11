'재혼' 22기 옥순♥경수, 딸 차별 의혹에 입 열었다 "왜 아들이랑만 노냐고"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 'A급 장영란' 22기 옥순 경수 부부가 딸 차별 의혹에 입을 열었다 .

11일 유튜브 채널 'A급 장영란'에서는 '미혼모 친자확인 소송까지 겪었던 밑바닥 인생 나솔 22기 옥순, 기적 같은 인생역전 스토리 최초공개'라는 제목의 영상에 게재됐다.

장영란은 22기 옥순, 경수 부부의 집으로 향했다. 두 사람은 아들을 홀로 키우고 있던 옥순과 딸을 키우고 있던 경수는 SBS PLUS '나는 솔로' 22기 돌싱특집으로 만나 부부의 연을 맺었다.

Advertisement

두 사람의 집을 구경하던 장영란은 "보석 많이 많았다. 누구한테 받았냐"고 액세서리에 관심을 모았고 옥순은 "시댁에서 좀 해주셨다"고 밝혔다.

웨딩반지는 사귈 때 경수에게 받았던 커플링을 그대로 했다고. 옥순은 "커플링을 일찍 받았다. 사귀고 한 달 만에 받았다. 너무 고가라 거절했는데 돈 때문은 아니지만 '정말 나한테 이 정도까지 마음이 있구나' 싶었다. 결혼반지를 이걸로 했다"고 밝혔다.

Advertisement

인터뷰 중 갑자기 딸에게 전화가 왔다. 경수는 딸에 대해 "조금 어려운 게 초등학교 고학년이라 얼굴을 노출하기가 좀 그렇다. 근데 사람들이 '왜 셋만 노냐'고 한다"고 밝혔고 옥순 역시 "진짜 뭘 어떻게 해야 될지 모르겠다"고 토로했다.

Advertisement

경수는 "억지로 빼는 거다. 아이를 위해서. 애가 크면 원망할 수도 있다"고 밝혔고 장영란은 "사춘기 때라 조심스럽다"고 공감했다.

Advertisement

이에 옥순은 "저희가 딱 이거다. 지금 자기는 괜찮다 하는데 중학교 때 원망할 거 같더라. '왜 내 모습을 남겨놨냐'고. 그래서 '네 의사를 표현할 수 나이가 될 때 다시 생각해 보자' 해서 지금은 숨기고 있다"고 밝혔고 경수는 "나중에 뭔가 해줄 수 있기도 하다"고 농담했다.

wjlee@sportschosun.com