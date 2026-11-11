김동현, 100억에 산 아파트가 88억으로 뚝 "코인도 손실 커" ('그리구라')

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[스포츠조선 이우주 기자] '그리구라' 김구라가 김동현의 아파트 매입에 대해 언급했다.

11일 유튜브 채널 '그리구라'에서는 '우리 동네 민심 보고서 8편-압구정 현대'라는 제목의 영상이 게재됐다.

김구라는 압구정 현대 아파트를 언급하며 "김동현이 100억에 샀더라. 집주인한테 50억을 융통해서 본인 자금 50억을 들여 샀다"고 언급했다. 김구라는 해당 아파트의 재건축에 대해 관심을 보이며 "김동현 씨가 100억을 주고 들어갔다는 건 10년 뒤에 200억이 된다는 기대를 갖고 들어간 거 아니냐. 그런 게 아니면 뭐하러 들어가냐. 10년 뒤에 150억은 보고 들어가야 하는 거 아니냐"고 밝혔다.

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이에 전문가는 "최근 세금 부담 때문에 88억까지 떨어졌다"고 밝혔고 김구라는 "김동현 씨가 지난번에 코인으로도 손실로 봤고 투자 템포가 좀 안 맞는다"고 안타까워하며 "여긴 어쨌든 살다 보면 등락은 있겠지만 희소성으로 볼 때 우상향이라고 본다"고 밝혔다.

전문가 역시 "어차피 집 한번 사면 10년은 갖고 간다고 본다. 지금 잠깐 떨이잔독 일희일비할 필요는 없다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com