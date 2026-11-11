여진구 맞아?…입대 11개월 만에 '벌크업'된 근황, 몰라보게 달라진 체격

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[스포츠조선 이지현 기자] 카투사로 군 복무 중인 배우 여진구가 한층 다부어진 체격과 달라진 분위기로 눈길을 끌고 있다.

최근 미국 판사 커스틴 브런슨의 개인 SNS에는 여진구와 함께 촬영한 사진이 공개됐다. 지난해 12월 입대한 여진구가 약 11개월 만에 전한 반가운 근황이다.

공개된 사진 속 여진구는 군복을 입고 브런슨과 나란히 서서 카메라를 바라보고 있다. 밝은 미소와 함께 손가락 하트를 만들어 보이며 여유로운 모습을 드러냈다.

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특히 눈길을 끄는 것은 입대 전과 사뭇 달라진 체격이다. 여진구는 군복 위로도 드러나는 넓은 어깨와 한층 두툼해진 상체로 시선을 사로잡았다. 이전보다 더욱 다부어진 몸매와 짧은 군인 머리, 건강하게 그을린 듯한 피부까지 더해지면서 한층 남성적인 분위기를 풍겼다.

그동안 작품에서 보여줬던 부드러운 소년미와는 또 다른 모습이다. 군 생활을 통해 더욱 늠름해진 여진구의 모습이 반가움을 자아낸다.

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이번 사진은 경기도 평택에 위치한 캠프 험프리스에서 촬영된 것으로 알려졌다. 브런슨은 최근 캠프 험프리스에서 열린 '제26회 한국군 영어 말하기 대회'에 심사위원으로 참석했다가 여진구를 만났다고 밝혔다.

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여진구는 이날 행사에서 사회자로 나섰다. 한국군 장병과 사관생도들이 한미 동맹의 의미를 주제로 영어 연설을 펼치는 자리에서 진행을 맡아 활약한 것으로 전해졌다.

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브런슨은 여진구와의 만남을 특별한 경험으로 소개하며, 평소 드라마 '왕이 된 남자'와 '호텔 델루나'에서 보여준 그의 연기를 좋아했다고 팬심을 드러내기도 했다.

한편 여진구는 지난해 12월 카투사(KATUSA)로 선발돼 현역 입대했다. 카투사는 주한미군에 배속돼 한미 연합 작전과 관련한 임무 등을 수행하는 한국군 장병이다. 여진구는 현재 군 복무를 이어가고 있으며, 오는 2027년 6월 전역할 예정이다.

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olzllovely@sportschosun.com