'인종차별 논란' 카니, 결혼 반대 부딪혔다…시母 "연애만 하면 안 되냐고"

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[스포츠조선 이우주 기자] 댄서 카니가 결혼 당시 시부모님의 반대를 당했다고 고백했다.

11일 카니의 유튜브 채널에서는 '시어머니한테 혼쭐나며 한국 김치 제대로 배우는 카니 (+결혼 반대 스토리 최초 공개)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

카니는 시어머니에게 김치 비법을 배우기로 했다. 카니는 시부모님께 첫 인사도 김장하는 날 했다고. 시어머니는 "식구들이 다 모여서 김장하고 있는데 일부러 데려온 거다. 반대를 하든 뭘 하든 겁이 날 거 아니냐. 사람들 많을 때 와서 표를 받은 거다"라고 밝혔다.

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카니는 "사실 그때 시어머니를 만난다는 걸 몰랐다. 여행을 갔는데 갑자기 '부모님 만날까?' 하더니 그날 온가족을 만났다"고 떠올렸다. 시어머니는 "근데 카니가 외할머니한테 너무 잘하더라. 그래서 우리 엄마가 오히려 얘를 마음에 들어 하고 너무 좋아했다"고 밝혔다.

하지만 카니 부부는 결혼 반대에 부딪혔다고. 시어머니는 "사실 부담감이 있었다. 대화도 안 되?類? 그래서 '연애만 하면 안 될까?' 했다"고 솔직히 밝혔다. 카니는 "한편으로는 이해가 되는데 특히 엄마 세대한테는 엄청 낯설지 않냐. 그래도 나는 날 안다. 날 만나면 날 좋아할 거라 확신했다"고 밝혔다.

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한편, 카니는 최근 "무슨 과일을 좋아하냐"는 질문에 "솔직히 흑인 사람들은 수박 다 좋아할 거다. 흑인사람들은 수박, 치킨, 환타를 좋아한다"고 밝혀 인종차별 논란에 휩싸였다. 수박과 프라이드치킨은 미국 사회에서 과거 흑인을 비하하고 희화화하는 데 사용됐던 대표적인 인종차별적 이미지이기 때문. 이에 카니는 "미국에서 인종적 고정관념의 고통스러운 역사를 지니고 있다는 점을 이해한다. 제 말로 인해 발생한 상처에 대해 진심으로 후회한다"고 사과했다.

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wjlee@sportschosun.com