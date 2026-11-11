고경표, 또 살 찌고 후덕해진 얼굴..."다시 90kg 찍었다"

사진=유튜브 화면 캡처

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 고경표가 런던 여행 이후 몸무게가 90kg까지 늘었다고 솔직하게 고백해 화제를 모았다.

11일 유튜브 채널 '비보티비'에는 고경표가 출연해 송은이, 김숙과 다이어트와 체중 관리에 관한 이야기를 나눴다.

이날 송은이는 다이어트 이야기가 나오자 "비포 애프터가 정확한 사람이 있다"며 고경표를 언급했다.

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tvN 예능 프로그램 '식스센스'에서 고경표와 호흡을 맞췄던 송은이는 "한 주 한 주 촬영할 때마다 얼굴이 달라졌다. 그런데 마지막 촬영 날에는 또 슬림해져서 왔다"고 회상했다.

앞서 고경표는 여러번 다이어트 전후 모습이 극명하게 다른 배우로 지목된 바 있다. '입금 전후'의 대명사가 된 고경표는 작품 활동시에는 날카로운 턱선과 잘생김을 뽐내지만 휴식기에는 후덕한 외모와 행복한 미소로 친근한 매력으로 화제가 됐다.

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송은이는 "촬영 내내 단발머리를 하고 있을 때는 '최양락 오빠 느낌이네'라고 생각했는데, 멀쩡하게 머리를 자르니까 배우 얼굴이 나오더라"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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이후 고경표와 전화 연결이 이뤄졌다. 김숙이 "지금 행복한 경표 씨냐, 불행한 경표 씨냐"고 묻자 고경표는 "지금 살쪄 있다"고 솔직하게 답했다.

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특히 '식스센스' 마지막 촬영 당시와 관련해 고경표는 "제가 한 4kg 정도 뺐었는데 런던에 다녀왔다"고 밝혔다. 여행을 다녀온 뒤 다시 체중이 늘었다는 것.

송은이와 김숙이 "런던에 먹을 게 없는데"라며 의아해하자 고경표는 "굉장히 맛있더라"며 "영국은 전통 음식이 뭐가 많이 없다. 그래서 다른 나라 레스토랑들이 굉장히 발전한 것 같다"고 설명했다. 이어 "그래서 다시 90kg를 찍고 돌아왔다"고 털어놔 웃음을 안겼다.

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이후 고경표는 배우로서 작품에 따라 체중을 조절하는 자신만의 관리법도 공개했다. 그는 "역할에 따라 비주얼적으로 멋을 부려야 하면 80kg 초반이나 70kg대까지도 감량한다"고 밝혔다.

특히 다이어트와 식욕 사이에서 고민하는 신인 배우의 사연에 "안 되는 건 없다. 될 때까지 안 했을 뿐이다"라는 뼈 때리는 명언을 남겨 깊은 인상을 남겼다.