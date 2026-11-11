존박, '맥도날드 랩' 역대급 호평에 뜻밖의 심경 "너무 고평가돼 무섭다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 존박이 온라인에서 화제를 모은 '맥도날드 랩'에 대한 솔직한 심경을 털어놨다.

11일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '맥도날드 랩에 대한 존박의 속마음'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 래퍼 넉살이 출연해 존박과 이야기를 나눴다.

이날 존박은 "최근 맥도날드 랩을 하고 바이럴이 되면서 되게 무서워졌다"고 고백했다. 존박은 "단 한 순간도 이걸 웃기려고 한 적이 없다. 이렇게 화제가 될 거라고 생각도 못 했다"고 말했다. 그러나 넉살은 "거짓말하지 마라. 너는 너무 최선을 다했다"며 존박을 몰아세웠다. 이에 존박은 "당연히 최선을 다했다. 나는 힙합을 리스펙트하는데 이걸 설렁설렁하거나 웃기게 해서 조롱할 수는 없지 않냐. 100% 다 했다"고 강조했다.

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그러면서도 "그런데 100% 한 결과가 제 생각에는 수준이 많이 떨어진다. 저는 랩을 하면 안 된다. 너무 위험하다"고 자신을 낮췄다.

특히 존박은 자신의 랩 실력을 극찬하는 누리꾼들의 반응을 언급했다. 그는 "'존박 선에서 90% 정리된다'는 댓글을 봤다"고 말했고, 넉살이 이를 지적하자 "그 말이 잘못됐다. 95% 정도가 정리된다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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또 "'래퍼들은 존박이 '쇼미더머니'가 아니라 '슈퍼스타K'에 나간 것을 감사해야 한다'는 댓글도 있었다"고 전했다. 넉살 역시 이 같은 반응에 웃음을 보였다.

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존박은 맥도날드 랩의 가사를 직접 썼다는 사실도 밝혔다. 그는 "엄청 열심히 썼다. 제 앨범 가사보다 더 시간을 들여서 썼다"고 털어놨다. 이에 넉살은 존박이 랩 가사에서 '쇼미더머니'의 '머니'와 '맥플러리'의 '플러리'를 연결해 라임을 맞춘 점을 짚었다. 넉살은 단순히 단어의 끝을 맞추는 데 그치지 않고 박자까지 세밀하게 활용했다며 존박의 랩 실력을 높이 평가했다.

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넉살은 "이 디테일을 안다는 건 완전 사기꾼인 거지"라며 존박이 의도적으로 랩 실력을 숨기고 있는 것 아니냐고 의심했다. 그러나 존박은 "일부러 한 게 아니다. 그냥 하다 보니 그렇게 됐다"고 해명했다.

존박은 자신의 랩 실력에 대한 높은 평가가 오히려 부담스럽다고 거듭 강조했다. 그는 "제가 하고 싶은 말은 그냥 나는 너무 고평가됐고, 그게 너무 무섭다는 것"이라며 "잘한다, 잘한다 해주시니까 실망시키기 싫다. 또 제가 너무 좋아하는 래퍼분들이 저를 보고 안 좋게 생각할까 봐 걱정된다"고 속마음을 털어놨다.

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이에 넉살은 "지금 이 멘트가 나를 더 열받게 한다"며 "아무도 존박이 랩을 한다고 그렇게까지 생각하지 않는다"고 현실적인 조언을 건네 웃음을 안겼다.

이후 존박이 랩을 잘하려면 어떻게 해야 하는지 묻자 넉살은 "일단 곡을 내봐야 한다. 벌스를 많이 만드는 건 의미가 없다. 완곡을 만들어 봤을 때 한 단계 더 갈 수 있다"고 조언했다. 이어 "벌스를 잘 쓰는 래퍼는 있지만 후렴을 잘 쓰는 래퍼는 많지 않다. 후렴을 잘 쓰는 래퍼야말로 진짜 뮤지션"이라고 설명했다.

급기야 넉살은 존박에게 "내 트랙에 랩 피처링 좀 해줄 수 있냐"고 제안했다. 예상치 못한 러브콜에 존박은 "그러지 마세요. 안 돼요. 못해요"라고 연신 거절해 웃음을 자아냈다.

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한편 존박은 최근 맥도날드와 관련된 랩 영상으로 온라인에서 화제를 모았다. 감미로운 보컬로 사랑받아 온 그가 진지한 태도로 랩을 선보이면서 예상 밖의 호평을 얻었다.

olzllovely@sportschosun.com