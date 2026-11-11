KCM, 셋째 출산 11개월만에 합방 요청.."넷째는 아니잖아" 아내 칼차단 (슈돌)

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 KCM이 9개월 만에 아내와 단둘이 보내고 싶다는 진심을 드러내며 웃음과 감동을 안겼다.

11일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'는 '자, 이제 떠나요! 행복으로' 편으로 꾸며졌다.

이날 KCM은 오랜 시간 아내와 세 자녀의 존재를 공개하지 못했던 시간을 지나, 결혼식을 올린 뒤 가족과 함께 신혼여행을 떠났다.

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두 딸과 막내아들을 데리고 필리핀 세부에 도착한 KCM 가족은 초호화 호텔의 규모에 입을 다물지 못했다. 특히 부부의 침실에는 침대 위를 수놓은 수많은 장미꽃과 원앙 한 쌍이 놓여 있어 로맨틱한 분위기를 자아냈다.

KCM이 준비한 깜짝 이벤트에 아내 방예원 씨는 "드라마에서만 보던 거였다. 첫날밤의 그런 무드로 꾸며져 있어서 당황했다"고 털어놨다.

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이에 KCM은 "신혼여행 하면 생각하는 로망이 있지 않나. 최선을 다해서 준비했다"며 아내를 향한 애정을 드러냈다.

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하지만 행복한 신혼여행에도 현실적인 고민이 있었다. 가족들이 두 개의 방에 나눠 묵어야 하는 상황에서 KCM은 아이들에게 "너희 셋이 자면 안 되니? 나 오늘 엄마랑 좀 9개월 만에 한 번 자자"고 조심스럽게 부탁했다.

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무려 9개월 동안 아내와 각방을 써야 했던 KCM의 진심 어린 요청이었다. 그러나 아내는 "넷째는 아니잖아"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

KCM은 당황한 듯 "무슨 소리냐"며 부끄러워 고개를 숙였다. 반면 둘째 딸 서연이는 아빠를 향해 애틋한 눈빛을 보내며 함께 자고 싶다는 마음을 드러내 KCM을 난감하게 만들었다.

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한편 KCM과 아내 방예원 씨는 지난달 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2012년 교제 당시 첫째 딸 수연 양을 얻었지만, KCM의 군 복무와 사업 실패 등 여러 사정으로 결혼식을 올리지 못한 채 오랜 시간 가족의 존재를 공개하지 못했다.

이후 2021년 혼인신고를 통해 법적 부부가 됐으며, 2022년 둘째 딸을 얻었다. 지난해 12월에는 셋째 아들까지 품에 안으며 다섯 식구가 됐다.