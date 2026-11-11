'재산 100억설 해명' 곽튜브, 7개월 子엔 돈 펑펑 쓴다.."아끼지 않아" (슈돌)

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[스포츠조선 김수현기자] 구독자 216만명의 여행 유튜버 곽튜브가 생후 7개월 아들 태산이를 향한 남다른 애정을 드러내며 초보 아빠의 일상을 공개했다.

11일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 곽튜브는 아들 태산이와 함께 문화센터 수업에 나섰다.

이날 곽튜브는 아들을 문화센터에 데려간 이유에 대해 "저나 아내는 지방 사람이라 서울에 친구가 별로 없다. 태산이는 서울에 친구가 많았으면 좋겠다"고 설명했다.

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이어 "사회성은 어릴 때부터 키워줘야 한다고 생각한다. 말도 좀 잘 걸고"라며 아들의 사회성을 길러주고 싶은 마음을 드러냈다.

문화센터에 도착한 태산이는 처음 만난 친구들에게도 낯가림 없이 다가가며 남다른 친화력을 뽐냈다. 아빠와 달리 적극적으로 친구들에게 다가가는 모습에 곽튜브는 흐뭇한 미소를 지었다.

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곽튜브는 "아빠와는 다르게 사교적이다"라며 아들의 모습을 흐뭇하게 바라봤다.

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특히 곽튜브는 선생님을 바라보며 신나 하는 태산이를 지켜보다 어린 시절을 떠올렸다. 그는 "저는 가난했다. 어렸을 때 못 살았다들"며 "그래서 태산이에 관한 건 아끼지 않고 다 사는 것 같다"고 털어놨다.

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어린 시절 경제적으로 넉넉하지 못했던 기억이 아들을 향한 아낌없는 사랑으로 이어진 셈이다. 아들에게만큼은 자신이 경험하지 못했던 것들을 마음껏 누리게 해주고 싶은 아빠의 진심이 뭉클함을 안겼다.

한편 곽튜브는 지난해 10월 11일 서울 여의도의 한 호텔에서 5세 연하의 공무원 아내와 비공개 결혼식을 올렸다. 이후 지난 3월 24일 득남 소식을 직접 전하며 많은 축하를 받았다.

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당시 곽튜브는 "따뜻한 봄에 아빠가 됐다"며 "엄마를 많이 닮았다. 열심히 살겠습니다. 감사합니다"라고 소감을 밝혔다.

앞서 곽튜브는 온라인상에서 불거진 '재산 100억 원설'로도 화제를 모았다. 이에 지난해 12월 가수 이지혜의 유튜브 채널에 출연해 "100억은 발끝에도 못 미친다"며 해당 소문을 부인한 바 있다.