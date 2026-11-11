'아빠 힘내세요' 한 곡에 월 3000만원 저작권료…"동요가 이런 기록 없어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 국민 동요 '아빠 힘내세요'의 작곡가 한수성이 한 달에 3000만 원이 넘는 저작권료를 받았던 사실을 공개했다.

11일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 '아빠 힘내세요'를 만든 작곡가 한수성이 출연해 동요 한 곡으로 인생 역전을 이룬 사연을 털어놨다.

이날 한수성은 '아빠 힘내세요'의 저작권 수익을 묻는 질문에 "2006년에 한 달에 3000만 원 이상 들어온 적이 있다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

Advertisement

그는 "가요도 아니고 동요가 이런 기록은 아마 없을 것"이라며 남다른 자부심을 드러냈다. 특히 현재 들어오는 전체 저작권료의 약 80%가 '아빠 힘내세요'에서 발생한다고 밝혀 눈길을 끌었다.

한수성에 따르면 '아빠 힘내세요'는 2004년 한 카드회사의 광고 음악으로 사용되면서 폭발적인 인기를 얻었다. 당시 광고가 6개월 동안 하루에 무려 150번씩 방송됐다는 것.

Advertisement

하지만 수천만 원의 저작권료를 안겨준 이 노래의 탄생 배경에는 가슴 아픈 사연이 있었다. 한수성은 과거 녹음실을 인수하기 위해 처음 장만한 아파트를 팔았다고 밝혔다. 아파트를 판 돈 4000만 원으로 녹음실을 마련하고 가족들과 반지하로 이사했지만, 1년 만에 건물이 부도가 나면서 모든 것을 잃었다.

Advertisement

그는 "건질 것이 아무것도 없었다. 가족에게 얼마나 미안하냐"며 "빚도 갚아야 하고 학교에도 나가야 하니까 아침에는 출근하고 저녁에는 편곡과 레슨을 하며 하루 종일 일했다"고 회상했다.

Advertisement

이어 "나처럼 실패하고 잘못한 아버지를 위한 노래가 없을까 싶었다"며 "가족들이 내게 해줬으면 하는 이야기를 담았다. IMF와 관련해서 만든 노래가 아니라 제 이야기"라고 설명했다.

결국 가장 힘들었던 시기에 만든 노래가 인생을 바꿔놓았다. '아빠 힘내세요'가 국민적인 사랑을 받으면서 저작권 수익이 급증했고, 한수성은 그 수익으로 빚을 모두 청산한 것은 물론 좋은 아파트로 다시 이사할 수 있었다고 밝혔다.

Advertisement

한편 한수성은 40년간 초등학교 교사로 재직하며 '아빠 힘내세요', '연날리기' 등 150여 곡의 동요를 작곡했다. 전국 초·중·고등학교 교가도 130곡이나 만들었다. 2017년에는 61세의 나이로 가수의 꿈을 이루고 부산 광안리에서 버스킹 활동을 시작했다.

olzllovely@sportschosun.com