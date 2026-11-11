이규한, ♥솔비에 통 큰 결혼 선물 약속 "실버버튼 받게 해줄게"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이규한이 예비 신부 솔비에게 결혼 선물을 약속했다.

솔비의 유튜브 채널에서는 '솔비♥규한 결혼 선물이 실버버튼이라고?'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

이규한은 "구독자 엄청 올랐더라. 2배 됐다며"라고 언급했고 제작진은 "6만 넘었다"고 자랑했다. 솔비와 이규한의 결혼 관련 콘텐츠가 올라오며 솔비의 유튜브 채널을 11일 기준 구독자 8만 명을 넘어섰다.

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이규한은 "실버버튼이 10만이라며. 내가 약속했다. 실버버튼 받게 해주겠다. 결혼 선물이다"라고 선언했다. 이에 솔비는 "오빠가 실버버튼 받으면 가죽재킷 사달라면서"라고 폭로했고 이규한은 "뭐 그런 얘기까지 하냐"고 당황했다. 그러면서 이규한은 구독자들에게 "가죽 잠바 입고 싶어요. 도와주세요"라고 호소해 웃음을 안겼다.

한편, 배우 이규한과 가수 솔비는 내년 4월 결혼을 발표해 많은 축하를 받았다. 두 사람은 KBS Joy·KBS2 '오래된 만남 추구'에서 인연을 맺었다. 당시 두 사람은 최종 커플로 이어지지 않았지만 방송 이후 연인으로 발전했다.

wjlee@sportschosun.com