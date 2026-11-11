탑, 고개 숙여 직접 잡았다…'최승현닷컴' 폐쇄 번복 "먼저 손 내밀어, 다시 믿고 응원"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 빅뱅 출신 탑(T.O.P·최승현)의 팬사이트 '최승현닷컴(CHOIDOT)'이 운영 종료를 선언한 지 약 한 달여만에 활동 재개를 결정했다. 탑이 직접 팬들에게 진심을 전하면서 마음을 돌린 것으로 알려졌다.

최승현닷컴은 11일 공식 SNS를 통해 장문의 입장문을 발표하고 "깊은 고민과 망설임 끝에 최승현닷컴의 문을 다시 열기로 결정했다"고 밝혔다.

운영진은 "운영 종료 소식을 전한 뒤 어느 때보다 길고 깊은 침묵의 날들을 보냈다"며 "인생의 절반 가까운 시간을 최승현을 응원하며 함께해 왔기에 끝을 맺는 것은 생각보다 훨씬 무겁고 아픈 일이었다"고 털어놨다.

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특히 탑이 먼저 손을 내밀었다는 사실을 공개했다. 운영진은 "무너져 내릴 것 같던 시간 속에서 T.O.P가 먼저 저희에게 손을 내밀어 주었다"며 "그는 다시 한번 용기를 내어 마음을 전해 주었다. 진심이 담긴 이야기 속에서 2006년 처음 좋아하게 됐던 최승현을 다시 만날 수 있었다"고 전했다.

이어 "그동안 전했던 아쉬움과 바람에 대해서는 소속사에서도 공지와 사과를 통해 답을 주었다"며 "하루아침에 모든 것이 달라지지는 않겠지만 그 과정을 다시 한번 믿고 지켜보려 한다"고 밝혔다.

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운영 종료 선언을 번복한 데 대해서도 사과했다. 운영진은 "떠나기로 했던 그때의 마음도, 다시 돌아오기로 한 지금의 선택도 모두 진심이었다"며 "서로의 진심을 확인한 지금 다시 함께하고 싶은 마음이 무엇보다 컸다"고 설명했다.

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끝으로 "20년 전과 마음이 조금도 달라지지 않았다는 것을 깨달았다"며 "최승현이라는 사람이 가진 진정성과 그가 들려주는 음악을 여전히 좋아한다"고 덧붙였다.

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앞서 최승현닷컴은 지난 10월 9일 약 20년간 이어온 운영을 종료한다고 선언했다. 2006년 8월 개설된 이 팬사이트는 탑의 데뷔 초기부터 활동을 지원해 온 대표적인 팬사이트다.

당시 운영진은 탑과 소속사의 소통 부재와 책임 회피, 팬들의 헌신을 당연하게 여기는 듯한 태도에 실망했다고 주장했다. 특히 공식 소통 창구가 제대로 마련되지 않아 해외 팬들의 문의와 앨범 홍보, 팬 지원 관련 실무까지 팬사이트가 떠맡아야 했다고 지적했다.

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또한 탑의 솔로 앨범 발매를 기념해 준비했던 전시회가 티켓 판매 부진 등으로 무산되는 과정에서도 소속사와의 소통에 문제가 있었다고 토로했다.

논란이 커지자 소속사 탑스팟 픽쳐스는 지난 10월 10일 소통 부족에 대해 사과하고 개선을 약속했다. 이후 탑도 지난 1일 SNS를 통해 "저로 인해 오해를 받고 상처를 받으신 최승현닷컴 운영진분들과 팬분들께 진심으로 사과의 말씀을 전한다"고 고개를 숙였다.

결국 운영 종료 선언 약 한 달 만에 팬사이트가 활동 재개를 결정하면서, 탑과 오랜 팬들 사이의 갈등도 관계 회복의 전기를 맞게 됐다.

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olzllovely@sportschosun.com