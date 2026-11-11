크러쉬♥조이, 열애 6년만 일냈다…달달한 듀엣 공개에 '반응 폭발'

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 크러쉬와 레드벨벳 조이가 깜짝 듀엣으로 팬들의 설렘을 자아냈다.

11일 크러쉬의 유튜브 채널에는 조이와 함께 부른 '삐그덕' 라이브 영상이 공개됐다.

이날 크러쉬는 아이유가 피처링으로 참여했던 자신의 곡 '삐그덕'을 공개 연인인 조이와 함께 불러 눈길을 끌었다. 두 사람은 한 곡을 함께 소화하며 달달한 분위기를 연출했다.

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특히 조이는 노래를 부르는 내내 크러쉬의 반려견 두유를 품에 꼭 안고 있어 시선을 모았다. 두유를 품에 안은 채 자연스럽게 노래를 이어가는 조이의 모습에서 두 사람의 다정한 일상이 엿보인다.

비록 영상에서 두 사람의 얼굴이 직접 공개되지는 않았지만 목소리만으로도 남다른 케미스트리를 선보였다. 함께 노래를 부르는 두 사람의 모습은 보는 이들까지 미소 짓게 하며 공개 열애 중인 커플다운 달콤한 분위기를 전했다.

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두 사람이 공개한 깜짝 영상에 팬들의 반응도 폭발했다. 팬들은 "이것만 기다려왔다면 믿어줄래", "빼빼로가 무슨 소용이냐", "얼굴도 안 보이는데 지금까지 챌린지 중에 제일 설렘". "두유가 너무 편해 보여서 더 행복해보인다" 등의 반응을 보였다.

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한편, 크러쉬와 조이는 2021년 8월 공개 열애를 시작했다.

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wjlee@sportschosun.com