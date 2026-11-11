최태성, 평생 교직 생활해도 못 벌 거액 포기…"원형탈모까지 왔다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 역사 강사 최태성이 평생 교직 생활을 해도 벌 수 없는 거액의 스카우트 제안을 거절한 사연을 공개했다.

11일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 '대한민국 대표 역사 강사' 최태성이 출연해 교사 시절부터 역사 강사로 활동하게 된 과정과 인생의 중요한 선택을 털어놨다.

이날 유재석은 최태성에게 "대형 학원으로부터 엄청난 스카우트 제안을 받았다고 들었다. 고민에 원형탈모까지 왔다고?"라고 물었다.

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최태성은 고등학교 국사 교사로 재직하던 당시 대형 학원으로부터 파격적인 조건의 스카우트 제안을 받았다고 밝혔다.

그는 "계약서를 봤는데 계약금이 어마어마했다. 제가 평생 교직 생활을 해도 벌 수 없는 돈이었다"고 회상했다.

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당초 최태성은 사교육 시장에서 스카우트 제안이 들어오더라도 단호하게 거절하겠다는 생각을 가지고 있었다. 그러나 상상을 초월하는 계약금을 마주하자 마음이 흔들렸다고.

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최태성은 "전 그전부터 '스카우트 제안이 오면 단호하게 거절할 거야'라고 다짐했는데, 이미 계약서에 이름을 쓰고 있더라"고 고백했다.

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이어 "이름을 쓰면서 두려움이 생기더라. 계약하는 순간 내 인생은 달라지는 거니까"라며 결국 학원 측에 일주일만 생각할 시간을 달라고 요청했다고 밝혔다.

고민은 극심한 스트레스로 이어졌다. 최태성은 "6일째 되는 날 머리를 감는데 머리가 엄청 빠지더라. 깜짝 놀랐다. 엄청 스트레스를 받았나 보다"라고 털어놨다.

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그렇게 거액의 계약금과 교사로서의 사명감 사이에서 갈등하던 최태성의 마음을 돌려놓은 것은 독립운동가 우당 이회영 선생의 삶이었다.

최태성은 "그러다 어느 한 분을 만났다. 우당 이회영 선생"이라며 "이 집안은 삼한갑족이라고 해서 정말 대단한 명망가 집안이었다. 그런데 경술국치 이후 일제강점기를 관통하면서 집안이 붕괴됐다"고 설명했다.

이어 "왜 그랬을까. 그분들에게는 꿈이 있었더라. 배우는 사람들에게만큼은 식민지 조국의 백성으로 살지 않게 하고 싶다는 꿈이 있었다"고 말했다.

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그는 이회영 선생의 삶을 되새기며 눈물을 흘렸고, 결국 거액의 계약서를 찢어버렸다고 밝혔다. 평생 벌기 어려운 돈보다 공교육을 지키겠다는 신념을 선택한 것이다.

olzllovely@sportschosun.com