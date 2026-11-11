여에스더, 홍혜걸과 '5년 별거' 끝내더니.."나 정말 만족해" 터키서 행복

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[스포츠조선 김수현기자] '3000억 CEO'이자 의사인 여에스더가 남편 홍혜걸과 떠난 터키 여행에서 오랜만에 행복감을 드러내 눈길을 끌었다.

11일 여에스더는 자신의 SNS에 '행복을 못 느끼던 여에스더가 달라졌다?'라는 제목의 짧은 영상을 공개했다.

영상 속 여에스더는 남편 홍혜걸과 함께 터키 여행을 즐기고 있었다. 그는 "오늘은 나 정말 만족스럽다. 쇼핑도 하고 맛있는 것도 먹고"라며 여행에 대한 만족감을 드러냈다.

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이에 홍혜걸은 "우리가 여기 와서 아무것도 본 게 없다"며 관광 대신 쇼핑과 식사에 집중한 여행 일정을 언급했다.

그러자 여에스더는 "나는 원래 관광 안 한다. 나한테 중요한 건 호텔과 맛있는 음식, 그리고 쇼핑이다"라고 솔직하게 답해 웃음을 자아냈다.

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제작진이 "여에스더 박사님이 행복하다는 말씀을 잘 안 하시는데, 이렇게 말씀하실 정도면"이라고 놀라워하자 여에스더는 뜻밖의 속마음을 털어놨다.

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그는 "내가 행복하다는 말을 잘 안 하는 게 아니라 행복을 잘 못 느낀다. 그러다가 지난번에 놀러 가서 행복하더라"고 말했다.

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이어 "내가 이런 적이 없다. 외국에 와서 그다음 날부터 돌아다니다니"라며 이전과 달라진 자신의 모습을 신기해했다.

특히 여에스더는 과거 심각한 우울증을 겪었던 사실을 공개해 안타까움을 안긴 바 있다. 앞서 디즈니플러스 '운명전쟁 49'에 출연했던 여에스더는 당시 "매일 죽을 날짜를 뽑고 있다", "살고 싶지 않다"는 충격적인 발언으로 화제가 됐다.

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그런 가운데 이번 여행에서 스스로 행복하다고 표현하고 적극적으로 외출을 즐기는 모습이 공개되면서 많은 관심이 쏠리고 있다.

한편 여에스더와 홍혜걸은 과거 5년간 이어졌던 간헐적인 별거 생활을 마무리하고 다시 한집에서 생활하고 있다.

홍혜걸은 지난 6월 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연해 아내의 우울증이 생각보다 심각했다며 2025년 8월부터 별거를 끝내고 함께 살고 있다고 밝혔다.