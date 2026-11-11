김윤석, '추격자' 나홍진 감독과 불화설 해명…"하정우와 끝까지 가자고"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김윤석이 영화 '추격자' 촬영 당시 불거졌던 나홍진 감독과의 불화설에 대해 직접 해명했다.

11일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 데뷔 39년 만에 처음으로 예능 프로그램에 출연한 김윤석이 등장해 배우 인생과 작품에 얽힌 다양한 비화를 공개했다.

이날 김윤석은 영화 '추격자' 촬영 당시 무려 40시간 동안 잠을 자지 않고 촬영을 이어가다 나홍진 감독과 다퉜다는 소문에 대해 입을 열었다.

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김윤석은 "나홍진 감독은 제가 '얍!' 하면 '형 왜 그러세요' 하는 사이다. 굉장히 친하다"며 불화설을 일축했다. 이어 "우리끼리는 별 얘기가 다 나온다"며 웃음을 보였다.

특히 40시간에 걸친 밤샘 촬영의 전말도 공개했다. 김윤석은 "하정우 씨와 제가 마지막 결투를 하는 장면이었다. 싸우면 피 분장이 어마어마하지 않나"라며 당시를 떠올렸다.

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그는 "중간에 끊고 다음 날 찍을지, 계속 찍을지 선택해야 했다"며 "저와 하정우 씨가 '당신들만 괜찮다면 끝까지 찍고 싶다'고 했다"고 설명했다.

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오랜 촬영으로 배우와 제작진 모두 지친 상황이었지만, 오히려 김윤석과 하정우가 촬영을 강행하겠다는 의지를 보였다는 것.

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김윤석은 "피 분장을 다시 하는 게 더 힘들고 촬영 연결을 맞추는 것도 보통 일이 아니었다"며 "정우 씨와 둘이 '끝까지 가자'고 했다"고 밝혔다.

이어 "'추격자'는 90%가 밤 촬영이었고, 60%는 비가 왔고, 70%는 달렸다"며 극한에 가까웠던 촬영 환경을 회상했다.

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한편 김윤석과 나홍진 감독은 2008년 개봉한 영화 '추격자'를 시작으로 2010년 '황해', 2016년 '곡성'까지 총 세 작품에서 호흡을 맞췄다.

olzllovely@sportschosun.com