'영재발굴단' 전이수, '우발라' 2라운드 통편집 직접 해명…"제 차례 짧았을 뿐"

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[스포츠조선 이지현 기자] '영재발굴단' 출신 화가 겸 작가 전이수가 SBS '우리들의 발라드' 출연 이후 방송 분량에 대한 아쉬움을 드러낸 팬들에게 직접 근황을 전했다.

전이수는 11일 자신의 SNS에 "안녕하세요. 저 이수예요"라는 인사와 함께 장문의 글과 일상 사진을 공개했다.

그는 "많은 분들이 '우리들의 발라드'에 나갔던 저를 걱정해 주시고 궁금해해 주셔서 감사하다"며 "2라운드에 왜 안 나오냐고 많이 물으셔서 짧게나마 글을 올린다"고 밝혔다.

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이어 "저는 아주 잘 지내고 있다. 2라운드 무대도 열심히 준비해서 노래를 불렀지만, 방송이라는 큰 도화지에는 저 말고도 담아야 할 예쁜 그림들이 아주 많았던 것 같다"고 설명했다.

특히 전이수는 "제 차례가 조금 짧았거나 스쳐 지나갔을 뿐이니까 너무 아쉬워하지 않으셨으면 좋겠다"고 덧붙였다. 2라운드 무대까지 준비해 노래를 불렀지만, 방송에서는 자신의 모습이 충분히 담기지 않았다는 설명이다.

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전이수는 오디션 성적보다 무대에 섰던 순간 자체가 소중했다고 강조했다. 그는 "오디션에 나가서 등수를 올리는 것보다 '그대 내 친구여'를 부르며 제 안의 진심을 누군가에게 전할 수 있었던 그 짧은 순간이 제겐 기적 같았고 충분히 행복했다"고 털어놨다.

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그러면서 "차태현 삼촌이 해주신 따뜻한 걱정도, 주우재 삼촌의 유쾌한 칭찬도 제 마음속에 예쁜 보석으로 잘 간직하고 있다"고 출연 당시를 떠올렸다.

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앞으로도 음악 활동을 이어가겠다는 의지도 밝혔다. 전이수는 "저는 계속해서 노래를 부를 거니까요. 제 노래를 듣고 위로받으셨다는 수많은 말씀들이 제게는 가장 큰 상"이라며 "제가 만든 노래들이 나오면 하나씩 보여드리겠다"고 약속했다.

또 "세상엔 채점을 해야 하는 것들도 많지만, 저는 사람들을 안아주러 그곳에 간 것이었다"며 "원래 제가 서고 싶은 곳은 방송이나 무대가 아니라 사람들의 마음 옆자리"라고 전했다.

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끝으로 "한 예술가가 이 세상에 얼마나 큰 영향을 미칠 수 있는지 천천히 보여드리겠다"며 "모두 마음 따뜻한 하루 보내세요. 고마워요. 사랑해요"라고 글을 마무리했다.

함께 공개한 사진에는 그림 작업에 몰두하거나 대중교통을 이용하며 일상을 보내는 전이수의 모습이 담겼다. 화가이자 작가로서 자신만의 길을 걸어가는 근황이 눈길을 끈다.

한편 전이수는 지난 10월 12일 방송된 '우리들의 발라드2' 2회에서 패티김의 '그대 내 친구여'를 열창해 150명 중 118표를 얻으며 2라운드 진출에 성공했다. 당시 1라운드 전체 19위에 이름을 올렸다.

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이후 2라운드 경연에도 참여했으나 해당 무대는 방송에서 공개되지 않았다. 전이수가 직접 방송 분량에 대해 설명하면서 그의 경연 이후 행보에도 관심이 쏠리고 있다.

지난 9일 방송에서는 2라운드 경연이 마무리됐으며, 오는 16일 방송에서 2라운드 탈락자 가운데 추가 합격자가 발표될 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com