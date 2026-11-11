연예인 돈자랑 논란 속...'박성광♥' 이솔이, 8만원짜리 피자 먹방 "분위기 값"

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[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 고급 레스토랑 데이트를 즐긴 가운데, 8만 원짜리 피자 가격을 솔직하게 공개해 눈길을 끌었다.

11일 이솔이는 화려한 퍼 아우터에 귀여운 롱부츠를 매치한 세련된 데이트룩을 선보이며 근황을 전했다.

공개된 사진 속 이솔이는 고급스러운 분위기의 레스토랑에서 여유롭게 식사를 즐기는 모습이다. 특히 사진과 함께 "자기야...♥"라는 애정 어린 문구로 눈길을 끌었다.

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하지만 시선을 사로잡은 건 따로 있었다. 바로 예상보다 높은 음식 가격이었다.

이솔이는 식사와 관련해 "8만원짜리 피자... 분위기 값인 걸로"라고 솔직하게 밝혀 웃음을 안겼다. 피자 한 판에 8만 원이라는 가격에 놀라면서도 고급 레스토랑 특유의 분위기를 즐기기로 한 모습이다.

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최근 연예인과 유명인들의 SNS를 통한 고가 소비 및 이른바 '돈 자랑' 논란이 잇따르는 가운데, 이솔이의 솔직한 가격 언급에도 관심이 쏠리고 있다.

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한편 이솔이는 2020년 7세 연상의 개그맨 박성광과 결혼했다. 두 사람은 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'을 통해 신혼 일상을 공개하며 많은 사랑을 받았다.