"♥김연아 몰래 D사 명품 당근하기" 고우림, 새 콘텐츠 제안에 "쫓겨날 듯" ('라스')

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[스포츠조선 이우주 기자] '라스' 고우림이 김연아 덕에 새 절친이 생겼다고 밝혔다.

11일 방송된 MBC '라디오스타'에서는 장한나, 김현철, 고우림, 하리무가 게스트로 출연했다.

지난 번에 이어 두 번째 출연한 고우림은 지상파의 힘을 실감했다며 "데뷔 초부터 지방 공연을 많이 다녔는데 활동 초기를 생각해보면 저희 팬 분들 제외하고는 인지도가 낮았다. 최근에는 조금 더 친근해졌다"고 밝혔다.

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김연아의 반응에 대해서는 "지난 출연했을 때는 같이 못 보고 따로 봤다. 집에 와서 같이 재방송을 봤다. 저도 지난 방송 보니까 제가 생각한 것보다 마음에 들더라"고 밝혔다. 김연아 역시 최홍만 성대모사에 박장대소했다고. 고우림은 "제작진 분들이 같이 재방송을 많이 돌려봤다"고 만족했다.

고우림은 낮은 목소리 탓 고충도 있다며 "목소리 때문에 가볍게 던지는 말도 진지해진다"고 토로했다. 이에 친구들, 아내와 있을 때는 톤이 높아진다며 "아내 앞에 있으면 애교가 섞인다. 조금 더 톤이 올라간다 무게 잡는 것처럼 보이면 안 되니까"라고 설레는 반존대 화법을 선보였다.

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고우림은 김연아 덕에 절친이 생겼다며 "강남 형님과 가까워졌다. 이상화 누님과 연아 씨가 원래 선수시절부터 가까운 사이였다. 언젠가 만나면 굉장히 반갑지 않을까 생각했는데 어느 예능에서 만날 일이 생겼다. 만났는데 둘 다 약속한 듯이 드디어 만났다 하면서 바로 동화된 거다. 그때 강남형님의 눈빛을 봤는데 너도 힘들지? 하는 눈빛이었다. 저는 그렇지 않았다"고 밝혔다.

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김구라는 이상화를 놀라게 하는 강남의 유튜브 콘텐츠를 해볼 생각 없냐고 물었고 고우림은 "군대에 있을 때 '이상화 몰래' 콘텐츠가 인기가 있었다. 그래서 후임이 강남처럼 콘텐츠 하면 재밌을 거 같다더라. 예를 들면 아내가 D사 명품 앰버서더인데 아내 몰래 당근하기. 커피 모델인데 다른 커피 마시기 그런 콘텐츠를 해보라더라. 근데 상상해봤는데 쫓겨날 수도 있겠다 싶다. 상상만 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com