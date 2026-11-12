"선넘는 주접 댓글 그만" 고우림, ♥김연아 경고 몰랐다 "남편 기분 나쁠까봐" ('라스')

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[스포츠조선 이우주 기자] '라스' 고우림이 아내 김연아의 경고글에 대해 밝혔다.

11일 방송된 MBC '라디오스타'에서는 장한나, 김현철, 고우림, 하리무가 게스트로 출연했다.

결혼 5년 차이지만 한번도 아내에게 화낸 적이 없다는 고우림은 "화낸 적은 없다. 잘못한 것만 혼을 내기 때문에 반박할 여지가 없다. 쌓이면 입을 닫는다. 눈치껏 공기를 읽고 설거지를 한다든지 안마를 해준다. 아내가 안마를 너무 좋아한다. 어릴 대 운동하면서 마사지를 많이 받으니까 웬만큼 세게 해도 시원해하더라 제가 말을 예쁘게 하는 것이 중요한 덕목 주에 하나라 생각한다. 못하다 한번 잘하지 말고 평소에 말 예쁘게 하자는 마음을 알아주는 거 같다"고 밝혔다.

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이에 김구라는 "20년 넘어도 변하지 않을 거 같냐"고 물었고 고우림은 "할 수 있을 거 같다"고 밝혔다. 그러면서 고우림은 "최근에 아내가 SNS에 '세금 더 내라' 등의 주접 댓글을 자제하는 부탁을 했다. 3년 동안 선 넘은 댓글들을 그만 보고 싶다고 썼다. 전 그걸 나중에 알게 됐다. 남편이 기분 나쁠까 봐 생각해준 마음이 있는 거 같다"고 고마워했다.

고우림은 3년 만에 미주 투어를 앞두고 있다며 "국내 연말 공연을 시작으로 내년 1월부터 미주에 간다. 미국에 계신 한인 팬들, 외국 팬들에게 인사를 드릴 기회가 생겼다"고 설레는 마음을 드러냈다.

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김구라는 "연아 씨를 위해 기념품도 사오냐"고 물었고 고우림은 "아내가 사실 이벤트 같은 걸 바라는 성격이 아니다. 그래도 주면 좋아하더라 거의 두 달 가까이 떨어져 있어야 한다. 군 시절처럼 떨어진 느낌"이라 밝혔다.

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이에 김구라는 "깜짝 방문도 원하지 않냐"고 물었고 고우림은 "해준다면 잘 보필하겠다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com