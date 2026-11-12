미쓰에이 민, '수지 왕따설' 드디어 입 여나.."못했던 얘기 풀어볼 것"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 그룹 미쓰에이(miss A) 출신 민이 활동 재개를 선언하며 오랜만에 팬들에게 인사를 전했다.

11일 민은 자신의 SNS를 통해 "이제 마음먹고 다시 시작해 보려고 한다. 유튜브도, 인스타그램도, 틱톡도 하나씩 채워가면서 열심히 준비하고 있다"라며 반가운 근황을 공개했다.

이어 "얼른 보여드리고 싶은 게 정말 많은데, 그동안 못 했던 이야기들도 천천히 하나씩 풀어볼게요. 많이 기대해 주세요!"라며 앞으로의 본격적인 행보를 예고했다.

Advertisement

앞서 민이 속했던 미쓰에이(페이·지아·민·수지)는 지난 2010년 싱글 '배드 벗 굿(Bad But Good)'으로 데뷔해 '터치', '남자 없이 잘 살아', '다른 남자 말고 너' 등 다수의 히트곡을 남기며 대중의 큰 사랑을 받았다.

그러나 2016년 멤버 지아의 재계약 불발에 이어 2017년 민이 소속사 JYP엔터테인먼트를 떠나면서 팀은 공식 해체 수순을 밟았다.

사진=미쓰에이 페이 인스타그램

Advertisement

당시 활동 과정에서 연기자로 주가를 올리던 수지를 둘러싸고 멤버 간의 '왕따설' 및 불화설 루머가 꾸준히 제기된 바 있다. 방송 중 수지가 멤버들과 떨어져 있는 모습, 수지의 영화 시사회에 멤버들이 불참한 정황 등이 포착되며 불화설은 식지 않았다.

Advertisement

특히 민의 결혼식 당시 미쓰에이 멤버 페이와 지아는 참석했으나 수지만 모습을 보이지 않아, 팬들 사이에서는 '수지 불화설'과 '왕따설'이 또다시 재부각되기도 했다.

Advertisement

"못했던 이야기를 풀겠다"는 민의 소통 예고에 과거 그룹 사연이 함께 재조명되며 팬들의 궁금증이 커지고 있다.

한편, 민은 지난해 6월 비연예인 사업가와 결혼식을 올렸다.