군대 간 KCM 없이 혼자 임신..15년 숨겨졌던 아내 오열 "철 없었다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] KCM의 아내가 남편을 위해 감내해야 했던 과거를 떠올리며 끝내 눈물을 쏟았고, KCM 역시 미안한 마음에 고개를 숙였다.

11일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 KCM이 아내와 세 자녀를 데리고 필리핀으로 신혼여행을 떠난 모습이 공개됐다.

오랜 시간 아내와 자녀들의 존재를 공개하지 못했던 KCM은 결혼식을 올린 뒤 비로소 가족과 함께 특별한 시간을 보내게 됐다.

Advertisement

이날 행복한 신혼여행을 즐기던 중 아내는 과거 힘들었던 시절을 떠올렸다. 그는 "우리가 힘들었을 때도 있었다"며 조심스럽게 이야기를 꺼냈다.

이어 "오빠가 군대 갔을 때도 혼자 딸을 임신하고 있었다"고 털어놨다. 첫째 아이를 임신한 상황에서 남편이 군 복무를 하게 되면서 홀로 모든 것을 감당해야 했던 것.

Advertisement

아내는 "철이 없었던 나이였고, 너무 모든 상황이 슬펐다"며 "그때는 아내로서 공개된 게 아니라 비공식적으로 혼자 감당해야 한다는 게 무겁기도 했다"고 당시를 회상했다.

Advertisement

KCM의 아내라는 사실을 공개적으로 드러내지 못했던 만큼 임신과 출산, 육아까지 홀로 견뎌야 했던 시간이었다.

Advertisement

아내는 "이걸 후회하고 싶지 않다. 힘들어도 이겨내야 하니까"라며 애써 웃어 보였지만, 결국 참았던 눈물을 쏟았다.

그는 "그만 울고 싶은데 그때만 생각하면 눈물이 난다"며 오열했다. 곁에서 이를 지켜보던 KCM은 아무 말 없이 휴지를 건네며 아내를 위로했다.

Advertisement

KCM 역시 미안한 마음을 감추지 못했다. 그는 "미안했다. 너무 찬란하고 예쁜 나이를 보내면서 속상했던 것들, 말 못 하고 속앓이했던 것들이 생각나서 눈물을 흘리지 않았나 싶다"고 아내의 마음을 헤아렸다.

이어 "저를 만나서 고생하고, 이제서야 아내가 웃고 여유로운 모습을 보고 있는데 미안하다는 생각이 들었다"고 진심을 전했다.

한참 만에 마음을 추스른 아내는 "지금은 다섯 식구가 행복하니까. 이런 날이 올까 싶었는데 상상하니까 오네"라며 미소를 되찾았다.

Advertisement

이에 KCM은 "이번 생을 잘 살았다는 생각이 든다"고 말했고, 아내 역시 "오빠가 덜 힘들었으면 좋겠다"고 남편을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

한편 KCM과 아내 방예원 씨는 2012년 첫째 딸을 얻었지만, 당시 KCM의 군 복무와 사업 실패 등 여러 사정으로 결혼식을 올리지 못했다. 두 사람은 2021년 혼인신고를 통해 법적 부부가 됐으며, 2022년 둘째 딸을 얻었다.

지난해 12월에는 셋째 아들까지 품에 안아 다섯 식구가 됐다. 이후 지난달 결혼식을 올리며 부부로서 새로운 출발을 알렸다.