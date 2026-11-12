김윤석, 24세 서기에 푹 빠졌다…"놓치면 후회할 것 같았다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김윤석이 가수 서기의 열혈 팬임을 고백하며 직접 유튜브 출연까지 요청한 사연을 공개했다.

11일 서기의 유튜브 채널에는 김윤석이 게스트로 출연해 이야기를 나누는 영상이 공개됐다. 특히 김윤석은 이날 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서도 서기의 팬이라고 밝혀 눈길을 끌었다.

이날 서기는 "지금까지 촬영한 날 중 역대급으로 가장 긴장되고 떨린다"며 "머릿속이 백지가 된 상태"라고 김윤석과의 만남에 설렘을 드러냈다. 김윤석이 먼저 제작진에게 연락해 출연 의사를 밝혔기 때문이다.

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김윤석은 "사실 서기 씨를 '싱어게인' 때부터 알고 있었다"며 "노래 부르는 모습을 계속 찾아봤다. 목소리가 곱기만 한 게 아니라 샤우팅까지 하는 걸 보고 놀랐다"고 칭찬했다.

이어 서기의 팬이 된 결정적인 계기도 밝혔다. 김윤석은 "드라마 촬영 때문에 전국을 돌아다니는데 이동 시간이 너무 길었다. 그때 '골 때리는 그녀들'을 제대로 보기 시작했다"며 "서기 씨가 발라드림에서 뛰는 모습을 보고 이동 시간마다 계속 검색해서 봤다"고 말했다.

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그러면서 "이동 시간의 지루함을 날려줘서 너무 고마웠다. 그래서 용기를 냈다"며 직접 유튜브 출연을 요청한 이유를 설명했다.

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특히 김윤석의 남다른 팬심은 서기조차 놀라게 했다. 김윤석은 서기가 골을 넣은 뒤 세리머니를 할 때 왼손을 사용한다는 사실까지 기억하고 있었다. 서기가 "저도 몰랐다"고 놀라자 김윤석은 "제가 얼마나 많이 봤겠느냐"고 웃었다.

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김윤석은 발라드림의 경기 결과도 줄줄이 꿰고 있었다. 원더우먼을 상대로 0대 2에서 3대 2로 역전승한 경기부터 구척장신과의 결승전까지 생생하게 기억했다.

그는 "4월부터 촬영을 시작해서 거의 6개월 동안 봤다. 서기가 골 넣는 영상을 열 번씩 보는 것도 있다"며 "발라드림 이야기로 밤도 새울 수 있다"고 말해 웃음을 안겼다.

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심지어 서기의 골 장면 중 마음에 드는 표정은 직접 캡처해 보관한다고도 밝혔다. 서기가 "제 표정을요?"라며 놀라자 김윤석은 당시의 표정까지 설명하며 열혈 팬다운 면모를 보였다.

김윤석은 어린 시절부터 꼭 만나고 싶었던 사람들에 대한 이야기도 꺼냈다. 그는 "어릴 때부터 노래와 만화를 좋아했다. 나중에 크면 꼭 만나야겠다고 생각한 사람이 송창식 선생님과 허영만 선생님이었다"며 "송창식 선생님은 '쎄시봉'을 통해 만났고 허영만 선생님은 '타짜'를 통해 만났다"고 말했다.

이어 서기를 바라보며 "세 번째가 서기다. 서기를 놓치면 안 되겠다 싶었다. 더 늦기 전에 만나봐야 후회가 없을 것 같았다"고 고백했다. 이에 서기는 "대박이다"라며 감격했다.

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한편 서기는 2002년생으로, 2020년 싱글 '과제'로 데뷔한 싱어송라이터다. JTBC 오디션 프로그램 '싱어게인2'에 출연해 청아한 음색과 기타 연주 실력으로 주목받았다. 이후 SBS '골 때리는 그녀들'에서 FC발라드림 멤버로 활약하며 뛰어난 축구 실력까지 선보여 '축구 천재'라는 별명을 얻었다.

olzllovely@sportschosun.com