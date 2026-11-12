"월드스타 김수현과 싸우게 보석을"…김세의, 법정서 소리 지르며 항의

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김수현이 자신에 대한 허위사실을 유포한 혐의로 구속기소된 유튜브 채널 가로세로연구소(가세연) 김세의 대표의 재판에 증인으로 출석했다. 무려 4시간 30분 동안 비공개 증언이 이어진 가운데, 두 사람은 법정에서 직접 마주하지 않았다.

11일 서울중앙지법 형사합의26부(이현경 부장판사)는 정보통신망법 위반(명예훼손) 및 성폭력처벌법 위반 등 혐의로 기소된 김세의 대표의 첫 공판을 진행했다.

이날 김수현은 오후 1시 40분께 법원에 도착했다. 다만 취재진이 대기하던 1층 출입구 대신 지하통로를 이용해 모습을 드러내지 않았다.

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김수현에 대한 증인신문은 오후 2시 40분께 시작돼 오후 7시 10분까지 약 4시간 30분 동안 진행됐다. 재판부는 피해자의 사생활 보호 등을 이유로 증인신문을 비공개로 전환하고 방청객들을 퇴정시켰다.

특히 재판부는 김수현이 김세의 대표 앞에서 충분히 진술하기 어려울 수 있다고 판단해 두 사람이 직접 대면하지 않도록 조치했다. 이에 따라 김 대표는 별도의 청취실에서 증인신문을 지켜봤다.

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김 대표는 "저도 증인에게 직접 질문할 권리가 있다", "질문조차 하지 못하게 한다"며 강하게 반발했다. 그러나 재판부는 변호인을 통해 질문하라며 이를 받아들이지 않았다.

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비공개 증인신문에 앞서 김 대표 측은 공소사실을 전면 부인했다. 김 대표의 변호인은 "공소사실을 모두 부인한다"며 "적시한 사실은 허위가 아니고 관련 자료도 유족 등에게 확인했다"고 주장했다.

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녹색 수의를 입고 법정에 출석한 김 대표는 직접 발언 기회를 얻어 보석 석방을 요청하기도 했다. 그는 "오늘은 김수현 증인신문을 하는 중요한 날인데 구속 상태에서는 어떤 자료도 검증하거나 취재할 수 없다"며 "월드스타 김수현과 공정하게 법정 다툼을 할 수 있도록 하루빨리 보석을 허가해 달라"고 호소했다.

고(故) 김새론의 음성파일을 인공지능(AI)으로 조작했다는 혐의에 대해서도 "어떤 조작과 편집도 없었다"고 반박했다. 이어 "시간여행자가 아닌 이상 폭로 방송 두 달 전, 김새론이 세상을 떠나기 한 달 전에 AI 조작을 할 수 없다"고 주장했다.

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이 과정에서 김 대표가 목소리를 높이자 재판부가 "소리 지르지 말라"며 제지하는 상황도 벌어졌다.

김 대표는 지난해 유튜브 방송과 기자회견 등을 통해 김수현이 미성년자였던 고 김새론과 약 6년간 교제했으며, 김새론의 사망 원인이 김수현 측의 채무 변제 압박 때문이라는 취지의 허위사실을 유포한 혐의로 지난 6월 구속기소됐다.

또한 생성형 AI를 이용해 김새론의 음성을 조작한 파일을 유포해 김수현의 명예를 훼손한 혐의와 김수현의 사적인 사진을 무단 공개한 혐의 등도 받고 있다. 다만 김 대표 측은 관련 혐의를 모두 부인하고 있다. 김 대표는 정신질환 등을 이유로 지난달 8일 보석을 청구한 상태다.

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이날 4시간 30분에 걸친 비공개 증인신문이 끝난 뒤 재판은 다시 공개로 전환됐으며, 오후 7시 30분께 마무리됐다. 재판부는 오는 13일 공판을 이어가고, 다음 달 4일까지 나머지 증인신문을 마칠 계획이다.

한편 김수현 측은 김 대표를 상대로 명예훼손 내용이 담긴 가세연 유튜브 영상의 삭제 및 게재금지를 요구하는 가처분을 신청했으며, 현재 법원 판단을 기다리고 있다.

olzllovely@sportschosun.com