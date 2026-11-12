"목소리서 턱살 느껴져"...고경표, 또 후덕해진 얼굴 "다시 90kg 찍었다"

사진=유튜브 화면 캡처

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 고경표가 요요로 다시 살이 찐 근황을 유쾌하게 고백했다.

11일 유튜브 채널 '비보티비'에는 고경표가 전화 통화로 출연해 송은이, 김숙과 다이어트 및 체중 관리에 관한 이야기를 나눴다.

이날 송은이는 다이어트 이야기가 나오자 "비포 애프터가 정확한 사람이 있다"며 고경표를 언급했다.

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tvN 예능 프로그램 '식스센스'를 통해 고경표와 호흡을 맞췄던 송은이는 "고경표가 '식스센스'를 한 주 한 주 촬영할 때마다 얼굴이 달라졌다. 그런데 마지막 촬영 날에는 또 슬림해져서 왔다"고 회상했다.

이어 "촬영 내내 단발머리를 하고 있을 때는 최양락 오빠 느낌이 났는데, 멀쩡하게 머리를 자르니까 배우 얼굴이 나오더라"며 웃음을 터뜨렸다.

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이후 고경표와 전화 연결이 이뤄졌고, 김숙은 "지금 행복한 경표 씨냐, 불행한 경표 씨냐"고 물었다. 이에 고경표는 "지금 살쪄 있다"고 솔직하게 답했다.

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그는 '식스센스' 마지막 촬영 당시 체중을 감량했던 사실을 언급하며 "제가 한 4kg 정도 뺐었는데 런던에 다녀왔다"고 설명했다.

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송은이와 김숙이 "런던에 먹을 게 없는데"라며 의아해하자 고경표는 "굉장히 맛있더라"고 반박했다. 이어 "영국은 전통 음식이 많이 없다. 그래서 다른 나라 레스토랑들이 굉장히 발전한 것 같다"고 런던 음식에 대한 만족감을 드러냈다.

결국 고경표는 "그래서 다시 90kg를 찍고 돌아왔다"고 털어놨다. 여행 중 약 4kg이 다시 늘어난 것. 이를 들은 김숙은 "지금 웃음소리에서 턱살이 느껴지는 느낌이다"라고 농담해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이날 고경표는 작품에 따른 체중 관리 방식에 대해서도 솔직한 생각을 밝혔다. 그는 "역할에 따라 비주얼적으로 멋을 부려야 하면 80kg대 초반이나 70kg대까지도 감량한다"고 말했다.

10kg 이상 감량할 수 있다는 말에 김숙이 놀라자 고경표는 "단기간에는 어렵다. 작품 준비를 할 때 대본을 선택하는 과정에서부터 준비한다"고 설명했다.

이어 10kg 감량에 걸리는 시간을 묻는 말에는 "독하게 마음먹고 두 달 정도면 10kg 이상 뺄 수 있다"고 밝혀 배우로서의 프로페셔널한 면모를 드러냈다.

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다만 "단식을 하면 더 빨리 뺄 수 있다"면서도 몸에 무리가 갈 수 있어 자제한다고 덧붙였다.

한편 고경표는 여러번 다이어트 전후 모습이 극명하게 다른 배우로 지목된 바 있다. '입금 전후'의 대명사가 된 고경표는 작품 활동시에는 날카로운 턱선과 잘생김을 뽐내지만 휴식기에는 후덕한 외모와 행복한 미소로 친근한 매력으로 화제가 됐다.