이경실 딸, 母와 현실 갈등 고백 "대화 안 하는 게 낫겠다는 생각도" ('우리엄마')

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 이경실 모녀가 현실 갈등을 보여줬다.

11일 유튜브 채널 '우리엄마이경실'에서는 '이촌동 한강공원 접수하러 나타난 텐션 만렙 모녀'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이경실 모녀는 한강공원에서 데이트를 즐겼다. 밤바람을 맞으며 나란히 앉은 두 사람. 손수아는 조심스럽게 엄마에게 고민을 털어놨다. 손수아는 "내 입장에는 들어오는 일을 안 할 수가 없다. 다 기회니까 .막상 일을 여러 개 하니까 죽도 밥도 안 되는 거 같다"고 털어놨고 이경실은 "그러다 네 일을 찾는 것"이라 밝혔다.

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여러 공연을 한번에 소화하느라 미안한 마음이 든다는 손수아에 이경실은 "그런데 기약이 있지 않냐. 그런 상황 알고 너를 캐스팅한 거니까"라고 조언했다. 하지만 이경실의 이야기를 듣는 손수아의 표정은 점점 굳어졌다. 손수아는 "내가 해결책을 모르지 않는다. 얘기하는 건데 해결책으로 바로 가면 나눌 얘기가 없다"며 "뭘 해주길 바라는 게 아니다. 엄마랑 얘기하면 정답만 얘기하는 거 같다. 내가 느끼고 있는 답답함을 공유하고 싶은 것 뿐"이라며 서운함을 털어놨다.

성향 차이로 인해 대화 방식에 답답함을 느꼈던 것. 이경실은 "대화하는 방법이 서툴러서 그렇다"고 반성했고 손수아는 "이건 성향차이다. 많은 딸과 엄마들이 말이 안 통할 것"이라 밝혔다.

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내레이션을 통해 손수아는 "저는 엄마와의 친밀함에 목말랐던 거 같다. 33살이 된 지금도 엄마한테 땡깡을 부리고 있다"며 "엄마와 저는 성향이 달라서 대화를 하지 않으면 오히려 잘 지낼 수 있겠다고 생각한 적이 있다. 앞으로 남은 인생에서 가장 많은 대화를 나눌 사람이 엄마인데 그냥 포기하고 싶진 않더라"라고 속마음을 고백했다.

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wjlee@sportschosun.com