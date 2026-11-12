22기 옥순 "전남편, 죽을 때까지 안 나타나는 조건으로 양육비 줘" ('A급 장영란')

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[스포츠조선 이우주 기자] 'A급 장영란' 22기 옥순이 힘들었던 미혼모 시절을 돌아봤다.

11일 유튜브 채널 'A급 장영란'에서는 '미혼모 친자확인 소송까지 겪었던 밑바닥 인생 나솔 22기 옥순, 기적 같은 인생역전 스토리 최초공개'라는 제목의 영상에 게재됐다.

SBS PLUS '나는 솔로' 22기 돌싱특집으로 만나 부부가 된 경수와 옥순. 미혼모로 홀로 아들을 키우던 옥순은 "만히 힘들었다. 제일 힘들었던 게 양육비 소송이었다. 자기 애 아니라고 양육비를 안 줬다. 법적으로는 혼인신고가 안 돼있으니까. 증명하려고 법원에서 애 머리카락을 뽑으러 사람이 온다. 아기라 모근이 안 나서 한 뭉탱이를 뽑아간다. 그때 정신적으로 너무 힘들었다"고 밝혔다.

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옥순은 "당연히 친자 나오고 했는데 조건이 죽을 때까지 앞에 나타나지 않기로 하고 일시불로 받았다. 그걸 가지고 있으면 조금씩 쓸 거 같아서 아기 거를 지키기 위해 대출을 받아서 집을 샀다"고 밝혔다.

출산을 위해 홀로 제주도로 도망갔다는 옥순은 "아빠 엄마가 반대했다. 저도 도망간 이유가 그거였다. 찬성해주는 사람이 없었다. 친한 친구도 안 된다 하니까 이 애기를 자꾸 듣고 있으면 안 될 거 같더라. 나를 모르는 곳으로 도망가야겠다 싶었다"며 "우울증이 추가돼서 나한테 무슨 일이 생기면 제주도 놀러 가서 끝나는 게 낫지 않나 싶다"고 털어놨다.

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wjlee@sportschosun.com