장도연·허경환, 나란히 서니 '5cm 키 차이' 심쿵♥..."설렌적 있다"

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[스포츠조선 김수현기자] 장도연과 허경환이 5cm 키 차이를 두고 티격태격하는가 하면, 서로를 향한 묘한 설렘까지 드러내 웃음을 안겼다.

11일 유튜브 채널 ggzz의 '허경환의 유행어로 행복하쇼'에는 MC 허경환의 20년 지기 절친인 장도연이 게스트로 출연했다.

이날 허경환은 장도연에게 "5cm는 어떤 느낌이냐"고 물었다. 장도연은 "그냥 5cm다"라고 무심하게 답했지만, 허경환은 "저에게 5cm는 꿈이다. 도연 씨는 항상 키에 대해 무성의했던 느낌이 있다"고 서운함을 드러냈다.

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이어 허경환은 자신의 키가 168.8cm라고 밝히며 장도연에게 "키를 얼마나 줄 수 있냐"고 물었다. 이에 장도연은 "다 줄 수 있다. 몇 cm 크고 싶냐"고 쿨하게 답해 웃음을 자아냈다.

앞서 허경환은 장도연의 유튜브 채널 '살롱드립'에 출연해 두 사람을 두고 "톰 홀랜드랑 젠데이아 같다"는 댓글이 있었다고 언급했다. 실제로174cm 장도연과 168.8cm 허경환이 젠다이아 톰홀렌드 커플 처럼 약 5cm의 설레는 키 차이였다.

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허경환은 "키 작은 남자가 키 큰 여자와의 사랑을 성공하는 모습이 아름답고 희망이 된다"고 너스레를 떨었다. 장도연 역시 "오빠도 한국의 톰 홀랜드가 될 수 있다"고 거들었지만, 허경환은 "저는 좀 늦었다"며 쑥스러워했다.

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두 사람 사이에 핑크빛 분위기가 감돌자 허경환은 부채질하며 얼굴을 식히기도 했다. 특히 온라인에서 "장도연과 손석구보다 장도연과 허경환이 더 설렌다"는 댓글이 있었다는 이야기가 나오자 분위기는 더욱 달아올랐다.

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허경환은 장도연에게 "지금까지 내 옆에 섰을 때 단 1초도 안 설레었냐"고 돌직구 질문을 던졌다. 질문을 던진 허경환 역시 얼굴이 빨개져 웃음을 안겼다.

이에 장도연은 "최초 공개다. 저는 2007년 데뷔 이래 허경환 씨를 보면서 설?? 적이 있다"고 밝혀 허경환을 기대하게 했다.

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하지만 이어진 대답은 반전이었다. 장도연은 "허경환 씨의 정수리를 보면 그렇게 마음이 설렐 수가 없다. '오빠 탈모는 괜찮나' 하고 드론처럼 볼 수 있다"고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.